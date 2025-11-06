“Utilizan narrativas con fines políticos”: hijo de Reyes Echandía sobre toma del Palacio de Justicia

Tolima

A 40 años de la Toma del Palacio de Justicia, el nombre de Alfonso Reyes Echandía todavía resuena con fuerza por lo que representó para la historia y la jurisprudencia del país. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, asesinado en medio de la trágica noche del 6 de noviembre de 1985, dejó un legado de reconciliación, humanismo y compromiso con las problemáticas sociales de su época.

En diálogo con Caracol Radio, Alfonso Reyes Alvarado, uno de los hijos de Alfonso Reyes Echandía, destacó los esfuerzos de su padre por hacer del diálogo la principal herramienta para la resolución de conflictos, posición que mantuvo hasta el último día de su vida, con sus recordadas intervenciones en medios de comunicación durante la toma del Palacio, en las cuales le pidió al entonces presidente Belisario Betancur que cesara el fuego y dialogara con los guerrilleros del M-19.

“Sobre todo, su legado se basa en su posición de que todo conflicto siempre era posible resolverlo mediante el diálogo, y eso fue precisamente lo que trató de hacer durante sus últimos minutos de vida. Por eso su imploración del cese al fuego, para abrir la posibilidad de dialogar, algo que desafortunadamente el Gobierno de entonces no hizo”, manifestó Reyes Alvarado.

El hijo del recordado jurista tolimense también lamentó que, todavía 40 años después, el país sea incapaz de resolver sus diferencias a través del diálogo, lo que ha perpetuado la violencia en las últimas décadas.

“Aún estamos lejos de lograr una paz completa en Colombia, y mucho tiene que ver con la dificultad que tenemos como colombianos de asumir directamente nuestras diferencias con los otros a través de un diálogo amplio y legítimo. Nos falta aprender a dialogar con los demás”, enfatizó.

Narrativas políticas

Si bien su padre fue asesinado por un proyectil de las Fuerzas Armadas, según la Comisión de la Verdad, el hijo de Reyes Echandía pidió que no se utilicen versiones de la historia malintencionadas con fines electorales o políticos.

“Es importante hacer estos juicios de manera individualizada; de lo contrario, estas generalizaciones pueden llevar a construir narrativas que, desafortunadamente, se están utilizando con fines políticos, pensando en las elecciones del año entrante”, aseveró.

Por último, Alfonso Reyes Alvarado remarcó la importancia de construir una memoria histórica sobre lo que representó para el país el Holocausto de 1985. “Es importante que la historia sea construida a partir de hechos y no de narrativas acomodadas”, sentenció.