40 años de la toma del Palacio de Justicia: ¿Cuáles son las versiones del presidente Gustavo Petro?

Hay un relato del que muchos esperan y tiene que ver con la versión sobre lo que ocurrió hace 40 años en lo que se conoce como la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más violentos de la historia política de Colombia.

La voz del hoy presidente Gustavo Petro resulta clave porque hizo parte del M19, quienes lideraron la toma del Palacio y el secuestro de varios magistrados de las altas cortes, en un hecho que terminó en la muerte de casi 100 personas y la desaparición de al menos 11, de las que aún no se sabe nada.

El presidente Petro ha sido poco crítico sobre su antiguo movimiento, que se desmovilizó en 1990, y muy insistente en imponer su propio relato, que plasmó en el libro denominado “Prohibido Olvidar” en el año 2002 y en el que describe el operativo del M19 como una operación que fue liderada por el “genio“ de Luis Otero, el entonces comandante guerrillero. Así como también lo dijo en una entrevista, en la que describió este acto como una “genialidad“.

Pero en 2010, pasó de describir este atroz hecho como una “genialidad”a un “acto de estupidez”.

En todas sus versiones, el alto mandatario ha negado que la “operación” haya involucrado dinero del narcotráfico, o que Pablo Escobar haya tenido que ver para frenar una ponencia que permitiría la extradición de narcotraficantes, y desligó la responsabilidad de la guerrilla por la muerte de magistrados. Comentario que ha cobrado más relevancia esta semana, cuando ha insistido que no fueron sus antiguos compañeros de lucha quienes asesinaron al magistrado Manuel Gaona, como asegura la mayoría de la familia del fallecido.

¿Qué ha dicho Petro sobre los hechos a través de los años?

El alto mandatado entregó una versión en la Comisión de la Verdad, en la que reiteró su idea de que varios magistrados fueron asesinados por el Ejército Nacional, porque llevaban casos judiciales de militares, entre otros expedientes contra la cúpula militar del país, y porque el M—19 en 1985 se sentía “víctima de una traición del gobierno”, en un supuesto intentó de hacer paz y la respuesta fue aniquilar físicamente.

En 2023, el presidente Petro volvió a reiterar en que la toma del Palacio de Justicia fue por un proceso de paz incumplido, y en 2025 aseguró que “el M-19 fue traicionado por el gobierno”, y que las balas que mataron a algunos magistrados “no fueron por armas del grupo guerrillero”.

Comentarios que sumaron y que generaron disgustos entre algunos magistrados y hasta cuestionamientos por ”romantizar” un hecho violento y en que murieron tantas víctimas.

Por lo cual, no fue invitado al acto de conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que realizarán este viernes 7 de noviembre.

No obstante, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro, aclaró que esta decisión no obedece a razones políticas ni a un mensaje de exclusión hacia el Gobierno nacional, sino porque es un acto íntimo reservado para la rama judicial y para los familiares de las víctimas de la toma al Palacio de Justicia.