René Guarín lleva 40 años buscando la verdad: Hoy trabaja con Petro y pide desclasificar archivos

JUSTICIA

En entrevista con Caracol Radio, René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia hace 40 años, compartió su incansable lucha por la verdad y la justicia.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue escenario de más de 100 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, un evento que René describe como uno de los más oscuros en la historia de Colombia.

Cristina del Pilar Guarín Cortés, licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, tenía 27 años en 1985 y trabajaba temporalmente como reemplazo de la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia. Llevaba 36 días en el puesto y planeaba estudiar un posgrado en ciencias de la educación en la Universidad Complutense de Madrid en diciembre. El 6 de noviembre, Cristina salió de su casa para trabajar y nunca regresó.

Le puede interesar El Holocausto del Palacio de Justicia en el arte: 40 años de cine, literatura y música

René, quien en ese momento estudiaba ingeniería de sistemas, se enteró de la toma del Palacio por la guerrilla del M-19 y junto a su padre, intentó acercarse al lugar, pero no les permitieron el paso.

Desde su apartamento en el barrio La Esmeralda, vieron el incendio del Palacio esa noche. Al día siguiente, su padre ingresó al edificio y encontró la cédula y el paraguas de Cristina en la cafetería, que curiosamente no mostraba señales de incendio o violencia.

René se vinculó al M-19

La desaparición de su hermana llevó a René a tomar una decisión trascendental: unirse al M-19. A sus 22 años, y ante la falta de respuestas del Estado, decidió “plantearle una demanda armada al Estado colombiano”.

René explicó que se identificó con las ideas del M-19, que, según él, llegó al Palacio de Justicia impulsado por un acuerdo de paz fallido con el presidente Belisario Betancourt, buscando un juicio político ante la Corte Suprema por el incumplimiento de dicho acuerdo.

Actualmente, René Guarín trabaja como jefe de tecnologías en el Palacio de Nariño y ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Gustavo Petro sobre la desclasificación de archivos. Ha pedido que el decreto presidencial sobre este tema sea “pulido” para que la anonimización de los perpetradores del DAS sea realizada por expertos en archivística del Archivo General de la Nación, y no por agentes de inteligencia.

René concluyó la entrevista con Caracol Radio reiterando que su lucha no ha terminado y que la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia merece ser conocida por Colombia y el mundo.