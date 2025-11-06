Voraz incendio dejo pérdida total en una bodega de muebles y daños en varias viviendas en Bogotá

Un voraz incendio se registró en una bodega ubicada en la calle 76 con carrera 53 en el Barrio 12 de octubre de la localidad de Barrios Unidos.

Según las autoridades, la emergencia fue atendida por las estaciones de Bomberos de Chapinero, Central, Kennedy y Ferias que lograron controlar esta conflagración, que afectó a varias viviendas aledañas a la propiedad.

Videos en redes sociales y testigos de la emergencia, dejaron ver la gravedad de la situación, en el cual se observa las llamas envolviendo la edificación y muy cerca de un cableado eléctrico, lo que pudo ocasionar un desastre aún mayor.

Los vehículos de los organismos de socorro se estacionaron al frente del incendio y tuvieron que usar la escalera para disparar los chorros de agua.

#BOGOTÁ El cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atiende un grave incendio en una fábrica de espumas ubicada en el sector del Doce de Octubre, en la localidad de Barrios Unidos. El hecho deja no deja personas lesionadas.

Después de varias horas de Trabajo, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá informó que fue controlado el incendio estructural en su totalidad en una bodega de muebles.

“Luego de realizar ataque directo y búsqueda primaria, sin reporte de lesionados. Rescatamos un felino, que fue entregado a su propietario”, aseguró la entidad.

Las autoridades aún no han establecido cuáles fueron las causas del incendio y tampoco se han reportado personas lesionadas. Lo cierto es que hubo considerables daños estructurales, tanto para la bodega donde se inició la conflagración, así como en viviendas contiguas.

El Equipo de Investigación de Incendios de Bomberos Bogotá, adelanta las investigaciones pertinentes para determinar el origen y causa de la conflagración.