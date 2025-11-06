Una noche para aplaudir la excelencia: así se vivió el Premio al Mérito Empresarial 2025

Un vibrante ambiente de celebración y expectativa se vivió la noche del miércoles 5 de noviembre en Barranquilla durante la Gala de la 16.ª versión del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. El majestuoso Teatro José Consuegra Higgins fue el escenario donde se exaltó a las empresas y líderes que, con innovación y compromiso social, están redefiniendo el futuro productivo de Colombia.

La academia y el sector productivo: aliados por el desarrollo

Durante la ceremonia, el rector encargado de la Universidad Simón Bolívar, José Rafael Consuegra Machado, destacó la importancia de fortalecer la alianza entre la academia, el sector empresarial y la sociedad como base para el desarrollo sostenible del país.

“El Premio al Mérito Empresarial se ha consolidado como un verdadero símbolo para el ecosistema empresarial, no solo del Caribe, sino de toda Colombia. En esta edición número 16, la mayoría de las postulaciones provinieron de distintas regiones del país, y menos del 20% correspondieron al Atlántico. Eso demuestra la proyección nacional que ha alcanzado este galardón, que no solo nos motiva a seguir trabajando, sino que impulsa al sector productivo a innovar y fortalecer sus planes de mejora en busca de la excelencia”, señaló.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó el papel de la región Caribe como un motor del crecimiento nacional y la relevancia de estos reconocimientos para fortalecer la confianza empresarial.

“La Universidad Simón Bolívar lleva 16 años reconociendo la excelencia a través de este premio, y eso me encanta porque refleja un trabajo muy serio y profesional. Detrás de cada galardón hay una investigación profunda, un proceso riguroso en el que se analizan hojas de vida y se evalúan los aportes de empresarios, técnicos, académicos y científicos en sus respectivas áreas. Cada uno, desde su campo, contribuye al desarrollo de la sociedad, y eso es precisamente lo que hoy destacamos. Desde la Gobernación los acompañamos con orgullo y con el corazón”, expresó el gobernador.

Los galardonados

La gala, transmitida en directo por Mérito Empresarial TV en YouTube, fue el cierre de un proceso en el que participaron 56 empresas y líderes de distintas regiones. En total, se entregaron 18 galardones y 3 menciones especiales, reflejo del talento y la diversidad del tejido empresarial colombiano.

Entre los galardonados:

Empresario Benemérito: Luis Escaf Jaraba , fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe, por su aporte a la salud visual en América Latina.

, fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe, por su aporte a la salud visual en América Latina. Empresario del Año: Benjamín Archila Flórez , fue propuesto por el Foro de Presidentes de Bogotá por su modelo empresarial sostenible y socialmente responsable.

, fue propuesto por el Foro de Presidentes de Bogotá por su modelo empresarial sostenible y socialmente responsable. Joven Empresaria: María Daniela Linero Gámez , de Santa Marta, quien ha llevado su experiencia emprendedora en el sector tecnológico a escenarios internacionales.

, de Santa Marta, quien ha llevado su experiencia emprendedora en el sector tecnológico a escenarios internacionales. Mérito al Egresado Unisimón: Kevin Sarmiento Dovale, abogado barranquillero especializado en Derecho Comercial y Estrategia Migratoria en Estados Unidos, fundador de la firma Clever Logistics BPO LLC.

Por su parte, Luis Escaf Jaraba, fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe y galardonado de la noche, manifestó su orgullo por representar desde Barranquilla un modelo de innovación y excelencia médica que trasciende fronteras y proyecta al Caribe colombiano en el ámbito de la salud en América Latina.

“Estoy muy feliz, porque este es el máximo reconocimiento que entrega la Universidad Simón Bolívar cada año, y hoy ha recaído en nuestra empresa y en mi trayectoria. Recibir este galardón es un honor que nos llena de gratitud y nos impulsa a seguir trabajando por la salud visual de nuestros pacientes en toda la región Caribe. Este premio representa, además, un valioso aporte de la universidad al fortalecimiento del sector empresarial y al compromiso con el bienestar de la comunidad”, dijo Escaf.

Un legado que impulsa el progreso

Desde hace 16 años, el Premio al Mérito Empresarial Unisimón se ha consolidado como uno de los reconocimientos más importantes del país al liderazgo, la innovación y la sostenibilidad. La Universidad Simón Bolívar reafirma con cada edición su compromiso con el desarrollo regional, promoviendo una cultura empresarial que comparte buenas prácticas, impulsa el talento y fortalece la competitividad.