En Barranquilla fue capturado hombre señalado de, presuntamente, abusar de su hijastra

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a un hombre señalado de, presuntamente, haber abusado de su hijastra de un año y 11 meses.

El caso ocurrió el pasado 26 de octubre en una invasión conocida como Villa Anillo, ubicada en el corregimiento de Juan Mina.

Lo que se conoce es que el señalado, de 32 años, fue detenido en una de las calles del sector Los Balcanes, del municipio de Soledad. El sujeto será ahora judicializado por el delito de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo en circunstancias de agravación, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.

Esto dijo el general sobre la detención

El general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de nuestros niños y niñas, y rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia o abuso en su contra. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando estos hechos a través de los canales institucionales para que los responsables sean llevados ante la justicia.”

La situación fue alertada por los vecinos, quienes al notar que la pequeña lloraba cada vez que su mamá salía de la casa, decidieron percatarse de lo que ocurría dentro de la vivienda cuando la bebé se quedaba sola con su padrastro.

Y fue cuando notaron que el señalado, al parecer, golpeaba a la menor para posteriormente abusar de ella.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los delitos imputados en su contra.