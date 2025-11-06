Invías anuncia que retomará socializaciones para el cobro de valorización en la Vía al Mar

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que, a partir de este 6 de noviembre, retomará las socializaciones para el cobro de valorización en la Vía al Mar y en la Circunvalar de la Prosperidad.

La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por el director General (e) del Invías, en cumplimiento de una orden judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico.

A las jornadas fueron convocados los gobernadores de Atlántico y Bolívar, los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Santa Catalina, además de representantes del Ministerio Público, organizaciones sociales, gremiales y la ciudadanía beneficiaria del proyecto.

El Invías explicó que el propósito principal es dar a conocer los criterios técnicos y socioeconómicos que sustentan la distribución y liquidación de la contribución.

Reacciones frente a la socialización

El senador Carlos Meisel rechazó estas socializaciones afirmando que “esto es un atropello a la ley. El Gobierno actúa por fuera de la ley arbitrariamente y se están empezando a gastar unos recursos que la Contraloría tiene que empezar a investigar y nosotros nos vamos a encargar de eso, porque se están empezando a gastar unos recursos en unas socializaciones de una contribución que está suspendida. Ellos no pueden reanudar cuando les dé la gana las actividades de esta contribución que, repito, está suspendida”.

Por su parte, la comunidad de Puerto Colombia rechazó que el Gobierno insista con la valorización.