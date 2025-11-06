Conozca los sectores que no contarán con energía HOY 6 de noviembre en Puerto Colombia

La empresa Air-e Intervenida manifestó que, para facilitar la ejecución de obras eléctricas en el Corredor Universitario en el municipio de Puerto Colombia, suspenderá el suministro de energía este jueves 6 de noviembre.

Ha señalado la compañía de energía que inicialmente entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, es necesario suspender el servicio en la Avenida Las Dunas, calles 125, entre las carreras 51B a la 57; calle 3A, entre las carreras 24 a la 25 en Villa Campestre, Lagomar.

Adicionalmente, de 8:05 de la mañana a 5:05 de la tarde, estará sin suministro de energía la carrera 51B, entre los kilómetros 5 y 7, Club Campestre, Colegio Británico, carrera 30 con las calles 1 a la 2C y Universidad San Martín.

Otros sectores donde no habrá energía en Puerto Colombia

Mientras tanto, se presentarán breves maniobras que implican la suspensión del servicio de la siguiente manera: de 7:07 de la mañana a 7:20 de la mañana y de 5:45 de la tarde a las 5:55 de la tarde: calle 135, desde la carrera 51B a la carrera 53; carrea 26, entre las calles 3B y 135; calles 3B a la 14, entre las carreras 20 a la 51B; calles 3B, entre carreras 13 a la 26 en Villa Campestre.

Además, de 7:20 de la mañana a 8:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 5:45 de la tarde, en Avenida Las Dunas; calle 133, entre las carreras 43 a la 54; calle 3, entre las carreras 23 y 25 (Vía Circunvalar – Villa Campestre).

Finalmente, entre las 7:25 de la mañana y las 8:05 de la mañana, se realizará una breve interrupción entre las carreras 46 y 53, con la calle 110 hasta el Cementerio Jardines del Recuerdo; carrera 51B, entre los kilómetros 5 y 7.