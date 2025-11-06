¡Sigue aumentando! Así se cotiza el precio del dólar en Venezuela, para este 6 de noviembre

Venezuela se ha visto perjudicada políticamente a nivel internacional en los últimos meses debido a los bombardeos por parte de los Estados Unidos en zona marítima. Entre ambas naciones las tensiones han sido fuertes. Lo que ha provocado que el presidente del país bolivariano, Nicolás Maduro, asegurará que EE. UU. lo único que quiere, es desestabilizar el orden.

Asimismo, Trump respondió diciendo que no permitirá que embarcaciones de narcotraficantes sigan haciendo de las suyas, pues esto solo fomentaba que los grupos armados ilegales se expandieran, cuando el objetivo principal es erradicarlos.

Según lo establecido por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este jueves, 6 de noviembre, se estableció en 227,55670000 bolívares. Así lo presentaron en su cuenta oficial de Instagram, donde se postea a diario, el valor del dólar.

En la página del Banco Central de Venezuela se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores para este 6 de noviembre:

Euro: 261,16227345 bolívares

261,16227345 bolívares Yuan chino: 31,93106012 bolívares

31,93106012 bolívares Lira turca: 5,40623878 bolívares

5,40623878 bolívares Rublo ruso: 2,79746139 bolívares

Un dato importante a tener en cuenta es que, el Banco Centras de Venezuela, desde hace meses, no establece un informe actual que permita definir cómo está la economía interina del país, además, el último reporte vigente que se tiene, data desde julio del 2025. Pese a esto, el gobierno de Maduro dicen comunicados que publica su viceministra, que, en realidad, sí ha crecido la economía y que Venezuela se encuentra por un buen camino.

Esta idea la reforzó y reitero la viceministra de Venezuela, quien desmintió que el gobierno venezolano estuviera hablando con países extranjeros para entregar el poder en el territorio, al contrario, dijo que en el país, los “yankees”, no son ni serán bienvenidos.

Precio del dólar en Colombia hoy, 6 de noviembre

En Colombia, desde hace un par de meses, la cotización del dólar ha estado bajando considerablemente, luego de haber estado por encima de los $3.900 pesos. Se pensaba, que esta divisa podría, incluso, llegar a los $4.000 pesos o más.

No fue hasta que comenzó el mes de agosto, que esta moneda comenzó a caer dentro del mercado colombiano, visto desde un marco económico. Siendo así, el TRM del Banco de la República estableció que el precio del dólar para este 6 de noviembre, es de $3.839 pesos colombianos. Este valor representa una caída significativa, ya que el día de ayer, 5 de noviembre, se cotizó en $3.872 pesos colombianos, lo que generó una pérdida de unos $33 pesos. Si desea saber más detalles en cuanto a su cierre y otros datos, haga clic aquí.

