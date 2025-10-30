Presidente Petro ordenó retirar apoyo de Colombia a operaciones con misiles y fuerza desproporcionada

No paran los desacuerdos entre Gustavo Petro y Donald Trump frente a los ataques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que ya dejan más de 50 personas fallecidas.

Los ataques con misiles y contra todas las lanchas que se movilizan por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, ha generado desconcierto en el mandatario colombiano, porque asegura que algunos de los muertos, eran simples lancheros que trabajaban en el sector.

Además, el presidente Gustavo Petro ha exaltado la labor de las fuerzas armadas de Colombia, en la que han logrado la incautación de toneladas de cocaína sin usar misiles, ni ataques indiscriminados.

“La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de Cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas”, señaló.

¿Qué ordenó el presidente Petro frente a estos ataques?

Ante el rechazo que ha generado los ataques y la garantía de que se puede enfrentar a los grupos de narcotraficantes sin violencia, el presidente ordenó suspender la ayuda de Colombia para las operaciones en las que usen misiles.

“Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, ordenó el alto mandatario.