Precio del dólar el día de HOY en Colombia, 6 de noviembre, según el Banco de la República

En Colombia, desde hace un par de meses, la cotización del dólar ha estado bajando considerablemente, luego de haber estado por encima de los $3.900 pesos. Se pensaba, que esta divisa podría, incluso, llegar a los $4.000 pesos o más.

No fue hasta que comenzó el mes de agosto, que esta moneda comenzó a caer dentro del mercado colombiano. Es así que, el TRM del Banco de la República estableció que, el precio del dólar el día de hoy en Colombia, 6 de noviembre, es de $3.839 pesos colombianos. Este valor representa una caída significativa, ya que el día de ayer, 5 de noviembre, se cotizó en $3.872 pesos colombianos, lo que generó una pérdida de unos $33 pesos.

Cierre del dólar en Colombia, para este 6 de noviembre

Diariamente, el cierre del dólar lo presenta el grupo AVAL, esta entidad es un conglomerado empresarial que se dedica a una variedad de actividades económicas y financieras. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos valores se actualizan a diario después de la 1:30 p.m., a excepción de los fines de semana, donde no existe un reporte.

De esta manera, el precio del cierre que estableció este grupo para este 6 de noviembre, es de $3.833 pesos. Esto, al igual que el precio del dólar, ha bajado considerablemente, pues el día de ayer, 5 de noviembre, el último reporte que se tuvo fue que, el cierre se cotizó en $3.857 pesos.

Dólar hoy en Colombia en las casas de cambio de las principales ciudades

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día, siendo así, un dato importante a tener en cuentas es que, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia:

Bogotá D.C. — Compra: $3,770 | Venta: $3,880

— | Medellín — Compra: $3,710 | Venta: $3,860

— | Cali — Compra: $3,850 | Venta: $3,990

— | Cartagena — Compra: $3,750 | Venta: $3,980

— | Cúcuta — Compra: $3,760 | Venta: $3,810

— | Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,800

Precio del euro HOY en Colombia, para este 6 de noviembre

Existen diferentes páginas web que estudian y realizan un seguimiento activo a las diferentes monedas que se mueven en el mundo, en este caso, Investing es una de estas plataformas que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Teniendo en cuenta esta información, según ellos, el precio del euro, para el día de hoy, 6 de noviembre, se estableció en $4.431 pesos colombianos.

