Selección Colombia y El Salvador chocan en duelo clave del Mundial Sub-17: fecha, hora y cómo seguir

El Salvador vs. Selección Colombia en el Estadio Aspire Zone de Doha por Mundial Sub-17 2025

Después de conseguir un valioso empate 1-1 ante el defensor del título, Alemania, durante la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 2025, que se desarrolla en Catar, la Selección Colombia enfrenta a El Salvador en busca de su primera victoria que lo acerque a los octavos de final.

Por su parte, el conjunto centroamericano viene de ser goleado 5-0 ante Corea el Norte y es último del grupo G con 0 puntos, mientras que ‘La Tricolor’ se mantiene en el medio de la tabla de posiciones, por debajo del equipo asiático y con 1 unidad.

Mundial Sub-17 de Qatar: Así quedó Colombia en el Grupo G, tras empate con Alemania

Mejor participación de Colombia en un Mundial Sub-17

La Selección Colombia busca superar sus mejores actuaciones en el Mundial Masculino Sub-17, pues en 6 oportunidades que disputó el trofeo (1989, 1993, 2003, 2007, 2009, 2017), en dos quedó en el cuarto puesto (2003 y 2009).

Selección Colombia: ¿Cuándo saldrían los convocados para los juegos ante Nueva Zelanda y Australia?

En 2003, Carlos Daniel Hidalgo fue el segundo máximo goleador del certamen con 5 tantos, y Colombia cayó en la disputa por el tercer puesto frente a Argentina, en penaltis.

En la semifinal, bajo las órdenes del entrenador Eduardo Lara, el combinado nacional cayó ante la posterior campeona, Brasil.

Durante la competencia en 2009, Colombia cayó ante Suiza en ‘semis’ y, luego, perdió por la mínima diferencia con España en el compromiso final, repitiendo su mejor presentación.

Fecha, hora y cómo seguir Colombia vs. El Salvador

Presentan la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: Valor y dónde conseguir

El compromiso está programado para el viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30 am (hora Colombia) en el Estadio Aspire Zone, en Doha.

Las novedades y cobertura en vivo se podrá seguir a través del portal web en caracol.com.co.