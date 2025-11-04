Selección Colombia

Mundial Sub-17 de Qatar: Así quedó Colombia en el Grupo G, tras empate con Alemania

El equipo dirigido por Freddy Hurtado debutó enfrentándose al vigente campeón de la categoría.

Colombia debutó enfrentando al vigente campeón de la categoría. (Photo by Jurij Kodrun - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Colombia Sub-17 debutó en el Grupo G del Mundial Sub-17 ante Alemania, vigente campeón del mundo en la categoría. El combinado nacional remontó un encuentro en el que se fue en desventaja desde los primeros 15 segundos.

El gol de los europeos llegó al minuto por medio de Toni Langsteiner. El empate del combinado nacional lo consiguió Juan José Cataño a los 57 minutos, con un potente remate de media distancia.

En el otro partido del Grupo E, Corea del Norte derrota parcialmente 2-0 a El Salvador, con goles Kang rim-Ri y de Yu-jin Kim.

PosEquipoPjPtsDif
1Corea del Norte13+2
2Colombia110
3Alemania110
4El Salvador10-2

Próxima fecha

El viernes se llevará a cabo la segunda fecha del Grupo G. Colombia se estará enfrentando a El Salvador; mientras que Alemania hará lo propio ante Corea del Norte.

Viernes 7 de noviembre

[7:30AM] El Salvador Vs. Colombia

[8:00AM] Alemania Vs. Corea del Norte

