Selección Colombia: ¿Cuándo saldrían los convocados para los juegos ante Nueva Zelanda y Australia?

(Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) / OSCAR DEL POZO

La Selección Colombia disputará sus últimos dos amistosos antes de lo que será el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los juegos serán, además, la última oportunidad para ganar posiciones en el Ranking FIFA, de cara a aspirar por un lugar como cabeza de grupo en la próxima Copa del Mundo.

El 15 y 18 de este mes, en Estados Unidos, los dirigidos por Néstor Lorenzo se estarán enfrentando a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente. Ambos equipos se encuentran clasificados al certamen orbital.

¿Cuándo saldría la convocatoria?

Como ya viene siendo costumbre con Néstor Lorenzo, el jueves o viernes previo al primer partido; es decir, jueves 6 o viernes 7 de noviembre, el técnico de la Selección Colombia estaría presentando la lista de convocados para estos compromisos amistosos.

El juego ante Nueva Zelanda se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale el sábado 15 de noviembre, a partir de las 7:00PM; mientras que el compromiso con Australia será el martes 18 en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00PM. Tanto la hora local como la hora colombiana se encuentran a la par.

Por ahora se desconocen las sorpresas que puedan darse en esta convocatoria, aunque de entrada se prevé que esté nuevamente ausente Jorge Carrascal, volante del Flamengo, quien sufrió un edema óseo en una costilla, sin fractura, y estaría regresando a las canchas a mediados del presente mes.

La Selección Colombia viene de golear 4-0 a México y empatar 0-0 con Canadá, ambos anfitriones de la próxima Copa del Mundo, durante el mes de octubre. Ambos partidos también se disputaron en suelo estadounidense.