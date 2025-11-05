Presentan la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: Valor y dónde conseguir

¡Ya hay nueva piel para la Selección! En la mañana de este miércoles, la Selección Colombia presentó oficialmente la camiseta con la que disputará el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. El encargado de modelar la nueva indumentaria fue Luis Díaz, protagonista del anuncio oficial. Como se había adelantado, el diseño rinde homenaje al nobel Gabriel García Márquez.

Así lo explicó Adidas en su comunicado: “En el movimiento cultural del realismo mágico y rinde homenaje a las mariposas amarillas, símbolo de esperanza, transformación y orgullo colombiano”.

𝗔𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝘆 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗿𝘂𝗺𝗯𝗼 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲



Así luce la nueva camiseta de Colombia

La nueva camiseta de la Selección Colombia mantiene la tradicional base amarilla, acompañada por pequeños detalles azules y rojos que, en conjunto, representan los colores de la bandera. La principal novedad está en el estampado de mariposas que se distingue sobre el fondo amarillo, un elemento que rinde tributo al legado literario de Gabriel García Márquez.

Las mangas presentan un tono azul, mientras que las tres franjas características de Adidas, ubicadas en los hombros, son de color rojo. En la parte posterior, justo en la zona superior, se lee la palabra “COLOMBIA” en letras mayúsculas.

Por su parte, Adidas destacó que la nueva indumentaria hace honor a lo que realmente es Colombia: “Esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”.

¿Cuánto costará la nueva camiseta de la Selección?

A partir del 6 de noviembre, estará disponible en todas las tiendas Adidas físicas y online la nueva camiseta de la Selección Colombia, que contará con dos versiones: jugador e hincha.

Los precios variarán según la versión: la camiseta de jugador tendrá un costo entre $600.000 y $650.000 pesos colombianos, mientras que la versión para hinchas se encontrará desde $379.000. Además, habrá una versión infantil disponible a partir de los $350.000.