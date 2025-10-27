Pereira, nuevamente en el top 10 de las ciudades más competitivas de Colombia

Pereira

Pereira y su área metropolitana mantuvieron el séptimo lugar a nivel nacional en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2025, con un puntaje de 5,99 sobre 10, según el informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.

El estudio, que evalúa el desempeño de las 32 capitales del país, destaca a Pereira por su fortaleza institucional, dinamismo laboral, calidad en salud y sofisticación económica, factores que reflejan un avance sostenido en la gestión pública y la articulación con el sector privado y académico.

En el pilar de instituciones, la ciudad alcanzó el quinto lugar nacional con un puntaje de 7,02, sobresaliendo por su eficiencia judicial y transparencia administrativa.

En mercado laboral, Pereira obtuvo una calificación de 7,12, mientras que en salud se ubicó también entre las cinco mejores del país con 7,42 puntos.

Asimismo, el estudio resalta la sofisticación y diversificación económica del territorio, en donde Pereira ocupa el cuarto lugar nacional con un puntaje de 7,4, impulsada por sectores como el turismo, el comercio, la tecnología y los servicios empresariales, que han ampliado la base productiva local y han fortalecido su proyección hacia mercados nacionales e internacionales.

Estos resultados confirman la solidez del modelo de gestión y la visión estratégica de desarrollo que se viene implementando desde la Administración Municipal.

No obstante, el informe también identifica desafíos en infraestructura y sostenibilidad ambiental.

En el contexto regional, la capital risaraldense se mantiene como la segunda ciudad más competitiva del Eje Cafetero, detrás de Manizales (quinto lugar con 6,08 puntos) y por encima de Armenia (undécimo lugar, con 5,58 puntos).