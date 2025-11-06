“Este estadio será de talla mundial”: Fico Gutiérrez sobre el nuevo estadio de Medellín

El pueblo antioqueño despertó este miércoles 5 de noviembre con una maravillosa noticia: el Estadio Atanasio Girardot será remodelado por los próximos dos años y quedará como uno de los mejores escenarios deportivos de Sudamérica.

En diálogo con César Augusto Londoño, el alcalde Fico Gutiérrez dio detalles sobre lo que será esta mega obra, cómo se financiara con el pasar del tiempo y las novedades que se presentarán tanto en la gramilla como en los alrededores del estadio.

“Le presentamos a la ciudad y al país, un estadio de talla mundial. Vamos a comenzar obras en unos 5-6 meses, ya empezamos los estudios de suelo y de diseño para incrementar la capacidad de 44 mil a 60 mil espectadores, tendrá nueva cubierta para todas las tribunas y una nueva piel”, empezó diciendo.

Nuevo Atanasio Girardot Ampliar

Agregó que los recursos para la obra serán “100% públicos” y en dicho sentido aclaró que se hizo lo posible para no entregarle el proyecto a un tercero, debido a que tocaba cederle el estadio por casi 30 años.

“Esto no se entregará a un privado, se hará con recursos 100% públicos. Hay algo fundamental para nosotros y es el tema social... Esto es un mecanismo de desarrollo para miles de familias en la ciudad y la relación con los equipos es fundamental para que puedan jugar en un estadio de las mejores capacidades”, señaló Fico.

Y concluyó respecto a la entrega del nuevo Atanasio: “Esperamos entregar el estadio en diciembre del 2027, eso está en el cronograma. Uno siempre tiene el deseo de entregar las obras, porque yo como Alcalde quiero hacerlo, pero lo que le he dicho a mi equipo: ‘Lo que se tenga que demorar para que el estadio quede perfecto’. Si le queda al otro Alcalde, es un estadio de ciudad y no importa”.

Nuevo Atanasio Girardot Ampliar

Costos de las obras en el Atanasio Girardot

En cuanto a los costos del nuevo Atanasio Girardot, el alcalde Fico Gutiérrez sentenció: “Lo que es el estadio como tal, son 650 mil millones de pesos; la tecnología con las cámaras de reconocimiento facial, las entradas y la seguridad del estadio es alrededor de 50 mil millones“.

Y complementó respecto a los alrededores: “Si vamos a tener un estadio nuevo, no podemos tener una entrada fea. Vamos a renovar toda esta unidad, los aledaños. Los 40 mil metros cuadrados quedarán completamente renovados e integrados al espacio público, que serán otros 50 mil millones“.

MEDELLIN, COLOMBIA - AUGUST 09: View of the Atanasio Girardot stadium prior to the FIFA U-20 World Cup Colombia 2011 round of 16 match between Argentina and Egypt at on August 9, 2011 in Medellin, Colombia. (Photo by Jasper Juinen - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jasper Juinen - FIFA Ampliar

En líneas generales, Fico advirtió que “vamos a invertir alrededor de 400 mil millones de pesos de recursos públicos, en los que ya pusimos 70 mil millones”, lo cual les ha permitido hacer ya el estudio de suelos. “En enero vamos a radicar en curaduría y vamos a licitar en abril para empezar en junio las obras”.

Bajo este concepto, en el 2026 “serán inversiones superiores a los 200 mil millones de pesos”, mientras que en 2027, año de la entrega, “se dará el monto restante”. Y agregó al respecto: “Quedarán entonces unos 250 mil millones que los llevaremos a un patrimonio autónomo que se financiará a través de ventas futuras con publicidad, pantallas, el alquiler del estadio, el nombre”.

Trabajo con el gramado del Atanasio Girardot

Finalmente, Fico Gutiérrez explicó el trabajo que se hará con el terreno de juego. En primera instancia aclaró que no se hundirá el terreno, como pasa con el estadio de River Plate, sino que se elevará.

“Una de las razones para no hundir la cancha, como mucha gente proponía, es que si se empezaba hoy, nos quedábamos sin estadio dos años. En cambio, crecer hacia arriba con un tercer anillo o bandeja, soportada por columnas desde afuera y que sirva como soporte de la fachada, nos permitirá tener el menor número de interrupciones posibles, de acuerdo al cronograma de obra", explicó.

Y añadió respecto a posibles cierres durante las obras: “Pueda que al final del proyecto, al momento del montaje de la cubierta, sean necesarios cierres, pero eso lo determinará el tiempo y el diseño. Se anunciará con tiempo y lo hablaremos con los equipos”

