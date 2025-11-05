Copa Colombia: Definidas las fechas para los juegos de vuelta de las semifinales

La Dimayor dio a conocer la programación para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia. Las series se jugarán con casi una semana de diferencia, definiéndose primero el finalista entre Medellín y Envigado.

La serie entre Poderosos y Naranjas, que se encuentra 1-0 a favor del DIM, se decidirá el próximo lunes 10 de noviembre. El partido en el estadio Atanasio Girardot dará inico a las 7:30PM.

Por su parte, el juego de vuelta del clásico América Vs. Nacional, cuyo marcador global tiene ganando a los antioqueños 4-1, se disputará el domingo 16 de noviembre el estadio Pascual Guerrero. El partido dará inicio a las 5:00PM.

Cambios en la fecha 20

Así las cosas, la fecha 20 del fútbol colombiano se estará disputando el jueves 13 de noviembre con ocho partidos en simultáneo, que serían los correspondientes a equipos que estén luchando por meterse a la siguiente instancia. Todo esto con el objetivo de garantizar el Fair Play.

Eventualmente, el campeón de la Colombia podría conocerse después del campeón de la Liga. El 20 o 21 de diciembre podría ser el juego por el título de la Copa, una semana más tarde del campeón del FPC en el segundo semestre.