Independiente Medellín vence al Envigado en Copa Colombia: ¿Cuándo es la vuelta en semifinales?

Envigado vs. Independiente Medellín en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia / Colprensa

Las semifinales de la Copa Colombia continuaron este lunes 3 de noviembre con la sufrida victoria 0-1 del Independiente Medellín sobre Envigado en el Polideportivo Sur.

REPASE ACÁ EL PARTIDO DE IDA ENTRE ENVIGADO Y MEDELLÍN EN COPA COLOMBIA

Aunque el Poderoso lució mejor durante los 90 minutos, terminó sufriendo en gran parte del partido por su falta de eficacia de cara a la portería contraria.

Le puede interesar: ¿América podrá contar de nuevo con Rodrigo Holgado? FIFA responde la apelación que presentó Malasia

Y es que el Medellín tuvo su más grande oportunidad en el inicio de la parte complementaria, cuando Didier Palacios, intentando rechazar un balón, golpeó la cabeza de Léider Berrío. No solo fue penal, sino también roja directa para el defensor del Envigado. Pues bien, Leyser Chaverra se hizo cargo de la ejecución, pero el guardameta Juan Pablo Montoya salvó.

Cuando parecía que este duelo de ida terminaba en igualdad, el juego aéreo le dio el triunfo a la visita. Centro pasado desde sector derecho, que en el segundo palo pivoteó Fainer Torijano y detrás todos apareció Diego Moreno para definir de cabeza. Gol y triunfo agónico para el DIM.

Lea también acá: Cruzeiro, preocupado por la ausencia de Néiser Villarreal en Millonarios

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Medellín y Envigado en semifinales de Copa Colombia?

El partido de vuelta de las semifinales entre Independiente Medellín y Envigado se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre a partir de las 8 de la noche. El escenario será el Atanasio Girardot y la transmisión la podrá seguir EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El ganador de esta llave entre equipos antioqueños avanzará a la gran final de la Copa Colombia 2025 y allí enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Nacional y América de Cali, serie que se encuentra 4-1 en favor del verdolaga.