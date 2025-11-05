Liga Colombiana: atención a fechas tentativas para jornada 20, cuadrangulares y final ida/vuelta

El fútbol colombiano ha entrado en su recta final. Por un lado, la Liga Colombiana está a tan solo dos jornadas de definir sus ocho clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre; por otro lado, ya se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Copa Colombia.

Es por esto, que los meses de noviembre y diciembre serán definitivos para decidir no solo la ‘Estrella de Navidad’, sino también los cupos a torneos internacionales del próximo año.

Fechas tentativas para jornada 20, cuadrangulares y final ida/vuelta de Liga

Teniendo en cuenta que se avecina la recta definitiva de la Liga 2025-II, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, dio a conocer las fechas tentativas para la jornada 20, para el inicio de los cuadrangulares y para los partidos de ida y vuelta de la gran final.

En este orden de ideas, la fecha 20 del fútbol colombiano se llevaría a cabo el jueves 13 de noviembre con ocho partidos en simultáneo, que serían los correspondientes a equipos que estén luchando por meterse a la siguiente instancia. Todo esto con el objetivo de garantizar el Fair Play.

Superado este tema, continúan los cuadrangulares finales. Se espera que los cuatro partidos correspondientes a la primera fecha se disputen entre el miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre.

Y por último, la final ida se programaría para el miércoles 10 de diciembre, mientras que la final vuelta quedaría para el sábado 13 de diciembre.

