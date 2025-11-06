La Guajira busca inversión danesa para energías limpias y agua potable

En el marco de la agenda oficial ante el Reino de Dinamarca, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, participó en una reunión estratégica con el Fondo de Inversores Daneses, encabezada por la embajadora de Colombia, Catalina Velasco, quien ha sido impulsora de las soluciones de agua en la región, tanto desde su gestión en el Ministerio de Vivienda como ahora en la misión diplomática.

El encuentro tuvo como eje central la atracción de inversión extranjera en el renglón de energías limpias, con el fin de potenciar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras.

Proyectos de agua y energía

Durante la reunión, el gobernador presentó ante los entes daneses más de 20 proyectos de soluciones de agua, buscando apoyo financiero y técnico para enfrentar la crisis hídrica que afecta históricamente a La Guajira.

La delegación colombiana destacó los avances logrados en infraestructura hídrica y energética, así como el potencial del territorio para la implementación de energías renovables que beneficien directamente a las comunidades indígenas y rurales.

La Guajira se muestra al mundo

La visita oficial incluyó una muestra culinaria de la gastronomía guajira, que permitió a los inversionistas daneses conocer la riqueza cultural y humana del departamento.

Con este encuentro, la embajadora Catalina Velasco reafirmó su compromiso con la transformación de La Guajira, recordando su experiencia al frente de los programas de acceso al agua en alianza con el sector privado, especialmente con el Grupo Aval, y su actual labor para fortalecer la cooperación internacional en torno a la sostenibilidad y la equidad social.