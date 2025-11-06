Los testigos admitidos para ser llamados al juicio de Nicolás Petro: un exnarco lidera la lista

Durante la mañana de este jueves 6 de noviembre, el juez Hugo Carbonó continuó admitiendo las solicitudes de prueba que la defensa de Nicolás Petro quiere llevar al juicio del exdiputado por el Atlántico, quien recordemos es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Carbonó admitió que el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, la exvicefiscal Martha Mancera, , Germán Burgos Dueñas, el empresario Christian Daes, entre otros, puedan ser citados por la defensa para que den sus testimonios frente al proceso que se le sigue al hijo del presidente.

Para el caso de la exvicefiscal Martha Mancera el objetivo principal de la defensa al citarla es supuestamente cuestionar su credibilidad como fiscal y debatir la legalidad de ciertos actos de investigación dentro del caso, ya que ella conformó un equipo especial de tareas de la Fiscalía para investigar y posteriormente capturar a Petro Burgos.

Con Laura Ojeda, la defensa buscaría que denuncie presuntas irregulares en la captura y allanamiento contra Nicolás Petro, en julio del 2023.

De acuerdo con el juez Hugo Carbonó, el empresario Daes podría ser llamado para que declare si entregó dinero al procesado.

Y por último para el caso de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro‘ es para que de detalles de los posibles dineros que le entregó a Nicolás Petro a través de su hija Mónica ‘Kiki’ Lopesierra.

Asimismo el juez no admitió el testimonio que rindió ante la Procuraduría el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicando que su testimonio, cuando era gerente de la campaña Petro Presidente, “no guarda relación” con el proceso de Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Carbonó tampoco aceptó que sea llamado a juicio el fiscal Mario Burgos, quien lideró la investigación contra Nicolás Petro.

El fiscal Burgos fue apartado del caso debido a que enfrenta su propio juicio disciplinario por presuntas irregularidades en el manejo de la investigación y del interrogatorio de Nicolás Petro, lo que comprometía su imparcialidad y la legalidad del proceso.

Entre tanto el juez admitió el escrito de acusación de acusación contra Day Vásquez por el presunto delito de violación de datos personales. La defensa alegó que el documento sí resultaba relevante.