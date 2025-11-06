Tecnoglass evalúa nueva planta automatizada para fortalecer su expansión en EE. UU.

La multinacional barranquillera Tecnoglass avanza en el estudio de factibilidad para la construcción de una nueva planta de producción de última generación en Estados Unidos, una iniciativa que busca reforzar su presencia en el mercado norteamericano y responder al acelerado crecimiento de la demanda de sus productos en el sector residencial y comercial.

Durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2025, la compañía confirmó la evaluación de dos posibles ubicaciones en Florida, donde proyecta levantar una instalación totalmente automatizada que cubriría sus necesidades de expansión a largo plazo.

“Seguimos avanzando con paso firme en el estudio de factibilidad para una nueva planta en Florida. Esta instalación permitirá atender más eficientemente la creciente demanda en Estados Unidos y mejorar nuestros tiempos de entrega”, señaló Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass.

El nuevo complejo se sumaría al moderno parque industrial de la empresa en Barranquilla, considerado uno de los más integrados y tecnológicamente avanzados de América Latina. La expansión en suelo estadounidense permitiría acercar la producción a su principal mercado, que ya representa el 95 % de los ingresos totales de la compañía.

Daes calificó como un “balance saludable” los resultados del tercer trimestre del 2025 con un aumento del 9.3% y un récord de 260.5 millones de dólares, frente a 238.3 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

La compañía reportó un EBITDA ajustado de US$79,1 millones. Además, la empresa cerró el trimestre con una liquidez total de US$550 millones, “lo que respalda su capacidad para ejecutar proyectos de expansión sin comprometer su estabilidad financiera”.

Recompra de acciones

La junta directiva de Tecnoglass autorizó la ampliación del programa de recompra de acciones por 150 millones de dólares como un mensaje de confianza para los inversionistas.

Señala el comunicado que los ingresos en el segmento multifamiliar y comercial aumentaron en 14.3% interanual impulsado entre otros por la adquisición de continental Glass en marzo de este año.

También informó que los gastos operacionales crecieron como consecuencia de los aranceles al aluminio y costos de transporte, entre otros.