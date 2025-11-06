¿Incertidumbre en la Selección Colombia? Camilo Vargas habló sobre su futuro en Atlas

El fin de año, con el cierre de las ligas en el continente, está muy cerca. Por ejemplo, en el campeonato colombiano entra por sus fases finales y se avecinan fuertes cambios y transferencias en el mercado de fichajes próximo.

Junto a ello, la Liga MX también está próxima a entrar en sus etapas finales, le resta la última jornada del todos contra todas. Este torneo también es relevante para la Selección Colombia, ya que varias de sus figuras militan en este país, entre ellos, el arquero Camilo Vargas, que juega con Atlas.

Camilo Vargas sobre su futuro

En rueda de prensa, el guardameta bogotano, expresó su autocrática por los complicados resultados que ha tenido el equipo rojinegro, dejó en el aire su continuidad en el club de cara a la finalización de su contrato en junio del 2026, teniendo en cuenta también el Mundial que arrancara en el mismo mes.

“Sobre mi futuro, mi contrato vence ahorita en junio, me quedan seis meses más, es sentarse a hablar con la directiva y tratar de mirar cuál es la intención de las dos partes. Primero, ganar el día viernes, creo que es lo que me debe competer en este momento. Sin duda, mi deseo siempre ha sido, como lo he hecho en anteriores veces, cuando he tenido el vencimiento de contrato cerca, continuar”, explicó Vargas.

Sobre las conversaciones con la directiva: “Creo que durante estos años siempre he tenido una relación muy abierta con la directiva. A veces como jugador no es lo que tú deseas, sino para qué te quieren, yo puedo querer una cosa, pero si la otra parte no quiere lo que yo quiera… es eso, por eso se llama mutuo acuerdo. Por eso pienso que por ahora lo importante es el viernes y más adelante ver qué tenemos para el club y para mí”.

Camilo Vargas juega con los Zorros desde el 2019, desde entonces ha ganado dos campeonatos mexicanos, sobre su trayectoria en el equipo mencionó, “Desde el primer día que llegué a la institución siempre me plasmé la idea de hacer historia con este club. Si bien durante estos años hemos construido, hemos ayudado a que la institución tenga sus méritos deportivos, personalmente me siento como en mi casa”.

El próximo compromiso de Atlas será ante Tijuana el viernes 7 de noviembre a las 10:00 P.M. (hora colombiana), partido en el que se juega la clasificación a la próxima fase, para lo cual necesita ganar y esperar los resultados de sus rivales, ya que están a un punto del décimo que es Pumas con 18 unidades.