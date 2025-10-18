Por daños en la tubería, más de 200 barrios en Suba están sin servicio de agua en Bogotá

JUSTICIA

Debido a un daño en la red matriz del acueducto durante obras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la Avenida El Rincón, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementó un cronograma de restricción del servicio de agua en un amplio sector de la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital.

La restricción afecta a los usuarios ubicados entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la Calle 170 y el río Salitre o Humedal Juan Amarillo (Diagonal 82). Se exceptúan los usuarios abastecidos por los tanques Alto y Medio de Suba.

Según la EAAB, se dispondrán carrotanques a partir de las 24 horas posteriores al cierre, los cuales podrán solicitarse a través de la Acualínea 116. Cabe resaltar que, se dará prioridad en la atención a los sectores institucionales como puestos de salud, h ogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares del ICBF y demás sitios de atención prioritaria, comunitaria y gubernamental.

¿Cúando se reestablecerá el agua?

El Acueducto de Bogotá, en coordinación con el IDU, trabaja para restablecer el suministro de agua lo más pronto posible, previendo su normalización en horas de la tarde de este sábado 18 de octubre.

Entre los barrios afectados se encuentran: El Retiro de Suba, Rincón de Boyacá, Salitre II Sector, El Arrayán, Lombardía III, El Manzano, Santa Bárbara II Sector, Camino Verde Etapa I, Urbanización Cerros del Tabor, Bilbao I Sector, Zahori, Carolina II, Santa Teresa de Suba, El Rubí La Flora, Nuevo Corinto, La Estrella II, Miramar, Puerta del Sol, Carolina de Suba, Alameda de Suba, La Estrella I, Urbanización Miradores de Suba y Urisa, entre otros.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de la restricción y hacer un uso racional del agua durante este periodo.