En Armenia denuncian presunta negligencia en la clínica La Sagrada Familia, autoridades investigan

Armenia

Se trata de Manuel Alfonso Correa Sandoval quien era instructor del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y falleció el pasado lunes 3 de noviembre en la clínica La Sagrada Familia de la ciudad.

Su hermano, Juan Camilo Correa denunció lo que considera negligencia médica ya que ingresó al centro asistencial con un fuerte dolor en el pecho desde el jueves 30 de octubre y sostuvo que no le realizaron una intervención oportuna a pesar de la afección cardiaca que padecía.

“Él estuvo el día jueves en urgencia, el día viernes en urgencias, sin mayor atención y el día sábado lo subieron a la UCI y ni siquiera programaron una operación. Domingo tampoco, hacía el lunes después de tanta espera ya habían programado la operación, pero para el día de mañana. Entonces la denuncia pública es para dar a conocer la falta de diligencia y la falta de compromiso con la vida de la clínica porque si no tenían los equipos o las personas que pudieran atender ese caso que era de prioridad, hacer un traslado a una clínica de Cali, algún sitio donde pudieran atenderlo y no dejar una vida al azar", sostuvo.

Afirmó que cada día su salud se deterioraba más y no dieron una atención prioritaria a pesar de que el equipo médico evidenció tras unos estudios que tenía una vena a punto de explotar.

Aseguró que fue hasta el día sábado 1 de noviembre que le brindaron el trasladado a su familiar a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no programaron ninguna intervención por lo que después de varios preinfartos finalmente falleció.

Dijo que ante todo el viacrucis que han tenido que vivir y ahora el profundo dolor por la pérdida de su familiar, les han manifestado desde la clínica que deben esperar tres días para la entrega del cuerpo lo que considera es absurdo.

Exigió atención más humanizada porque fue claro que si su hermano hubiera tenido una atención oportuna el panorama sería totalmente diferente.

“Yo exijo más parte humana y más comunicación interna porque internamente nadie sabe ni qué trabajan ni cómo trabajan ni para quién trabajan. Usted pregunta internamente sobre algún procedimiento y lo mandan de un lado para otro y así usted se puede quedar todo un día", lamentó.

Autoridades de salud del Quindío

Consultamos al secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez informó que es un caso que está en averiguación y que fue comunicado por los familiares de Manuel Alfonso Correa.

Los familiares solicitaron que se investigue la causa del fallecimiento es por eso que determinaron la práctica de necropsia medico legal para esclarecer como tal este hecho denunciado en dicha clínica de la ciudad.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Dijo que una vez se conozcan los resultados procederán con la revisión pertinente en cuanto a la inspección, vigilancia y control porque por ahora todo es materia de investigación.

Caracol Radio dio a conocer la denuncia a la Clínica La Sagrada Familia, pero no han entregado un pronunciamiento oficial del hecho. Desde comunicaciones informaron el caso fue trasladado a las distintas áreas para revisión y atención correspondiente.