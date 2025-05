Docente en Armenia denuncia dificultades para acceder a pensión y el drama por enfermedad que sufre

Armenia

Todo un drama vive el docente José Gabriel Zuluaga Muñoz de 69 años quien padece de un cáncer de próstata con metástasis que lo tiene reducido a una cama por lo que su petición es lograr contar con su pensión.

En diálogo con Caracol, el profesor señaló que es inaudito que ya cumpliendo más de 35 años de cotización no pueda obtener lo que por derecho le corresponde.

“Lo que me dicen es que eso está en el Consejo de Estado y que ellos son los que determinan y que no tienen término para definir, pero yo estoy en una situación de salud difícil. En diciembre me complicó un cáncer de próstata y me cogió parte de los intestinos, desde el 21 de diciembre y ahorita en abril me cogió también parte de los riñones y para mí es complejo seguir trabajando en esas condiciones", sostuvo.

Destacó: “Solicitar al gobierno nacional que que no sea el Consejo de Estado el que determine la situación, sino el tiempo específico del docente cuando ya tiene los requisitos cumplidos. Yo ya tengo 69 años y tengo fuera del tiempo como docente más de 10 años trabajando con el Estado. O sea, que estoy cumpliendo más de 35 años cotizándole al Estado. Y eso sería la idea que trabajar con este en estas condiciones no es fácil".

Aseguró que lo más preocupante es que su situación de salud se ha complicado en los últimos meses por lo que cuenta con una incapacidad que va hasta el 27 de mayo, sin embargo, como no le han resuelto lo de su pensión deberá regresar el día 28 a sus labores en la institución educativa República de Francia en Armenia.

Envío un llamado al gobierno nacional para que medie en su caso para que el Consejo de Estado no sea quien resuelva, sino que se respete el cumplimiento de los requisitos.

Además, reconoció que desde el sindicato de educadores del Quindío le han colaborado en las gestiones para la entrega de medicamentos que es otra de las problemáticas que afronta en materia de salud.

“Este año ya llevo con este mes que me están dando, tres meses de incapacidad propiamente. Por un lado del sindicato me han colaborado con la entrega de medicamentos ante el FOMAG porque también es muy difícil esta situación de la salud acá en el Quindío. Por ejemplo, para la atención médica mía, que era urgente, no hubo posibilidad de de cama en una clínica acá en Armenia una clínica oncológica. Habían 20 pacientes esperando turno para quimioterapia y lo mío era un caso urgente. Entonces, me remitieron a Cali a la clínica de la Fundación Valle de Lili", explicó.

También mencionó que hasta el momento no han tenido acompañamiento de las autoridades municipales.