Bus que transportaba funcionarios de la Fiscalía del Chocó, sufrió un accidente en vías de Risaralda

Pereira

Un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica al municipio de Santuario con La Virginia, en el occidente de Risaralda, donde un bus intermunicipal adscrito a la empresa Flota Occidental, que transportaba una comisión de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Chocó, cayó a una quebrada.

Según las primeras informaciones, el vehículo se desplazaba desde Quibdó hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde los funcionarios participarían en un encuentro regional de la Fiscalía en el Eje Cafetero.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como El Rincón, al parecer, por el estallido de una llanta delantera, lo que provocó que el conductor perdiera el control del bus y se saliera de la vía.

Los organismos de socorro de Risaralda, junto con unidades del cuerpo de bomberos, la Policía Nacional y personal médico, acudieron al lugar del accidente para atender la emergencia y realizar el rescate de los ocupantes. Cerca de 10 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a la Clínica Noé de Pereira donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades de tránsito y la Fiscalía General de la Nación confirmaron el hecho y señalaron que se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del accidente.