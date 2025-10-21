Huyó de un operativo de tránsito en Dosquebradas y sufrió un accidente; iban a inmovilizar su moto

Dosquebradas

En vídeos quedó registrado el estado de un hombre que manejaba una motocicleta y sufrió un aparatoso accidente cuando huía de un operativo de tránsito realizado al frente del Centro Administrativo Municipal - CAM - en la avenida Simón Bolívar de Dosquebradas.

Este sujeto, se estrelló con una camioneta y al parecer perdió una de sus piernas; minutos antes había sido detenido, para la solicitud de documentos, allí se dieron cuenta de que conducía con la revisión tecnomecánica vencida, sin licencia de Conducción y sin espejos.

Al percatarse de que le iban a a quitar la motocicleta, decidió huir; por el sector de Kosta Azul chocó contra una camioneta que estaba en medio del tráfico.

En redes sociales, se conoció la noticia de este accidente y señalaban que la víctima de la colisión estaba siendo perseguida por agentes de tránsito; frente a ello, el secretario de Tránsito del municipio, Yeison Palacio, desmintió esta versión y señaló que estas persecuciones están prohibidas.

“Se estaba realizando un puesto de control al frente del CAM, el joven para su motocicleta cuando se evidencia que en el momento tenía la revisión técnico mecánica vencida. Se le dice que el procedimiento es inmovilizar su vehículo, él sale del puesto de control. Las cámaras que miramos y todo, evidencia que ningun agente de tránsito sale detrás de él.”

Durante la verificación de antecedentes, se confirmó que el propietario de la motocicleta ya registraba una multa superior a $1 millón 220 mil por conducir sin licencia.

Finalmente, la Secretaría de Tránsito y Movilidad informó que la Tarjeta de Propiedad del vehículo fue enviada a revisión para verificar su autenticidad, en el marco de los procedimientos administrativos que adelanta la autoridad.