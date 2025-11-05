WhatsApp llega por fin al Apple Watch: así lo puede instalar para chatear desde su muñeca

Meta anunció el lanzamiento oficial de la aplicación nativa de WhatsApp para Apple Watch. Esta permitirá a los usuarios mantenerse conectados en la plataforma de mensajería directamente desde su dispositivo de muñeca, sin necesidad de interactuar constantemente con el iPhone para gestionar conversaciones.

La nueva aplicación, disponible para modelos Apple Watch Series 4 o posteriores con watchOS 10 o superior ofrece mayor autonomía y practicidad para personas que necesitan comunicación constante durante actividades deportivas, laborales o situaciones donde acceder al teléfono resulta inconveniente.

Esto puede hacer con la nueva función

La versión de WhatsApp para Apple Watch incorpora las funciones más solicitadas por los usuarios, transformando el reloj inteligente en un dispositivo de comunicación independiente y completamente funcional.

Entre las capacidades confirmadas se encuentran:

Notificaciones de llamadas: Permite identificar al remitente de llamadas entrantes sin necesidad de consultar el iPhone, facilitando la gestión de comunicaciones según la situación del usuario.

Lectura integral de mensajes: Posibilita la visualización de mensajes completos en el Apple Watch, incluyendo textos extensos que se muestran directamente en la pantalla del dispositivo wearable.

Envío de mensajes escritos: Ofrece funcionalidad para redactar y enviar mensajes de texto directamente desde el reloj, mediante sistemas de dictado por voz o métodos de entrada propios del watchOS.

Mensajes de voz: Incluye la capacidad para grabar y enviar notas de voz, manteniendo la espontaneidad característica de esta modalidad de comunicación.

Reacciones con emojis: Permite el envío inmediato de reacciones mediante emojis a mensajes recibidos, agilizando la interacción en conversaciones tanto grupales como individuales.

Experiencia multimedia optimizada: Proporciona visualización mejorada de imágenes y stickers, específicamente adaptados para la pantalla del Apple Watch.

Historial de conversaciones: Los usuarios pueden acceder a un amplio historial de chat directamente en la pantalla durante la lectura de mensajes, facilitando el seguimiento contextual de las discusiones.

¿Es seguro instalar Whatsapp en el Apple Watch?

Meta reafirmó que, como en todas las funcionalidades de WhatsApp, los mensajes personales y las comunicaciones mantienen su privacidad mediante el sistema de cifrado de extremo a extremo. Esta garantía de seguridad se extiende a la nueva aplicación para Apple Watch, asegurando que las interacciones permanezcan protegidas incluso al utilizarse en el dispositivo wearable.

Respecto a los requisitos técnicos, la aplicación está disponible para las series Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Ultra, Ultra 2 y los modelos SE de primera y segunda generación, siempre que ejecuten la versión watchOS 10 o posteriores.

La compañía ha señalado que este lanzamiento constituye solo el inicio del desarrollo de WhatsApp para Apple Watch, comprometiéndose a continuar mejorando la aplicación con base en la retroalimentación de los usuarios y las nuevas capacidades que se incorporen al sistema operativo watchOS en el futuro.