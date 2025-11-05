Se reactivan los servicios en el hospital Mental de Risaralda para los usuarios de la Nueva EPS

Pereira

Desde esta semana se reanudaron los servicios del hospital Mental de Risaralda para todos los usuarios de la Nueva EPS, esto tras superar la situación administrativa del pago de la cartera al hospital.

El restablecimiento del servicio fue posible luego del diálogo sostenido con el gerente regional de la Nueva EPS, Fabio Cortés Cruz, quien presentó un compromiso de pago que permitió normalizar la relación financiera entre ambas instituciones.

El nuevo gerente del Homeris, Federico Restrepo, señaló que se tomó la decisión de reactivar los servicios luego de este acuerdo y pensando en la salud de los risaraldenses, teniendo en cuenta, que esta entidad es la única institución pública que atiende los problemas de salud mental.

“Nosotros hemos perdido muchas veces la confianza debido a que las EPS que se han liquidado nos han dejado siempre deudas, y eso tarde o temprano afecta la prestación de los servicios... tratamos de retomar el camino que es innecesario en todos los integrantes del sistema de salud; ellos ofrecieron unos compromisos de pagos a partir de noviembre y nosotros decidimos, en pro de la prestación de los servicios, porque al fin y al cabo el que siempre lleva del bulto, es el usuario.”

Cabe recordar, que en Risaralda son alrededor de 400 mil los usuarios de la Nueva EPS los que hace dos semanas se quedaron sin atención en el hospital Mental y que se mantiene la suspensión en el hospital San Jorge de Pereira.