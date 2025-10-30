El Hospital Universitario San Jorge suspendió los servicios a los usuarios de la Nueva EPS

Pereira

La deuda acumulada de la Nueva EPS con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, asciende a $17.000 millones, una cifra que afecta la contratación de especialistas, el cumplimiento de compromisos con proveedores y la estabilidad operativa.

Según explicó el gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria Murillo, aunque durante meses anteriores la Nueva EPS venía realizando giros de manera oportuna, la situación cambió radicalmente y en el último mes solo se ha pagado menos del 50 % de los servicios facturados.

“Hemos tomado la medida porque, desafortunadamente, nuestra capacidad se ha visto disminuida por la falta de giros y eso ha limitado la posibilidad de contratar a nuestros especialistas y muchos proveedores nos han cerrado las puertas”, afirmó el gerente del San Jorge.

Durante el mes septiembre, la Nueva EPS había efectuado giros por $6.728 millones, pero ante la disminución de los pagos en octubre, el hospital decidió restringir los servicios a los más de 200 mil usuarios que hoy tienen esta EPS en Risaralda.

Gaviria Murillo, aseguró que se han hecho múltiples esfuerzos por mantener el diálogo y realizar gestiones que permitan alcanzar acuerdos de pago, pero lamentó que no se hayan cumplido con los compromisos pactados.

“Nosotros siempre tenemos la esperanza y la posibilidad de que haya buena fe en los directivos las diferentes EPS, pero desafortunadamente se han hecho muchas gestiones y muchos acuerdos de pago, pero no hemos recibido lo que esperábamos y lo que hemos venido negociando con las EPS. En el caso de la Nueva EPS venía girando unos recursos importantes, pero este mes no han cumplido con el monto que esperábamos”, agregó Gaviria.

De los $400 mil millones que le deben las EPS a los Hospitales Públicos de Risaralda, $110.000 millones los adeudan al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, siendo Pijao Salud con $30.000 millones la que más cartera acumula, seguida por Coosalud con $20.000 millones y Nueva EPS con $17.000 millones.

A la suspensión de servicios anunciados por el San Jorge, se suma otros hospitales de Risaralda, como el Hospital Mental Universitario de Risaralda (Homeris) y el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, que recientemente también restringieron servicios a la Nueva EPS como consecuencia de las deudas.

Las autoridades de salud reiteran la urgencia de adoptar medidas estructurales que garanticen la liquidez de la red pública hospitalaria, en medio de una crisis que amenaza la continuidad de la atención a miles de usuarios en el departamento.