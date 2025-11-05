Se agudizan las lluvias en Risaralda, la vía hacia el Chocó registra varios deslizamientos de tierra

Pereira

La segunda temporada de más lluvias en Risaralda sigue causando afectaciones en los 14 municipios del territorio, donde se reportan deslizamientos de tierra, inundaciones y aumento de niveles en varios ríos.

Una de las mayores preocupaciones de los organismos de socorro se concentra en la vía Panamericana, que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó, la cual presenta paso restringido entre Pueblo Rico y Santa Cecilia debido a varios derrumbes generados por las fuertes precipitaciones.

La coordinadora departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo, Diana Carolina Ramírez, advirtió que este corredor vial históricamente ha sido uno de los más vulnerables durante las temporadas de lluvias.

“Esta es una vía que presenta muchas afectaciones cuando hay intensas lluvias, es una carretera que genera mucho riesgo para las personas que transitan por ahí cuando las condiciones climáticas no son las más adecuadas”, afirmó Ramírez.

De acuerdo con el más reciente informe del Ideam, la mitad de los municipios de Risaralda permanecen entre alerta roja y naranja por la alta probabilidad de deslizamientos. Las mayores afectaciones se han presentado en Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico, Mistrató, Apía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría. Asimismo, se mantiene alerta naranja en los ríos Otún, Cauca, Risaralda y San Juan, ante el incremento de sus niveles por las constantes lluvias.

Los organismos de socorro continúan en monitoreo permanente de los puntos críticos y zonas de riesgo, mientras la temporada de lluvias, la segunda del año, podría extenderse hasta comienzos de 2026, según los pronósticos oficiales.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de prevención, evite desplazamientos innecesarios por vías inestables y reporte de inmediato cualquier emergencia a los cuerpos de atención y rescate del departamento.

Le puede interesar: Alerta en Risaralda ante el aumento de licor adulterado y fraudulento incautado por las autoridades