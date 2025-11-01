Alerta en Risaralda ante el aumento de licor adulterado y fraudulento incautado por las autoridades

En Risaralda las autoridades han agudizado los operativos en contra de licor adulterado y de contrabando, problemática que se incrementa en épocas de fiestas, como el fin de año.

Aunado a los licores también las incautaciones de cigarrillos han crecido y por ello, la Dirección de Fiscalización de Risaralda realizó la destrucción de más de cinco toneladas representadas en 2.120 botellas de licor adulterado, fraudulento, 642 botellas de licor y cerveza de contrabando y, 66.817 cajetillas de cigarrillos ilegales, equivalentes a 1.336.340 unidades de cigarrillos de contrabando.

La directora de Fiscalización y Gestión de Ingresos, Luz Andrea Henao Torres, manifestó que estos elementos fueron entregados por la Secretaría de Hacienda de Risaralda a una empresa especializada en destrucción, manejo de residuos y manejo ambiental de este tipo de productos.

“Estamos dando cumplimiento al ordenado en la Ordenanza 029 del 2024, donde entregamos 2.120 botellas de licor adulterado y fraudulento. Estas eran de aguardiente, ron, whisky, tequila y cocteles, 642 botellas de licor y cerveza de contrabando, 66.817 cajetillas de cigarrillo, 12 pimpinas que contenían 240 litros de alcohol fraudulento, como viche y vino.”

La mercancía destruida fue incautada los últimos tres años y fue decomisada en diferentes establecimientos de comercio ubicados en los 14 municipios del departamento, la cual tenía un valor comercial que superaba los 400 millones de pesos.

Se realizaron más de 2.500 visitas en esos periodos de tiempo por parte del Grupo Operativo Anticontrabando de Risaralda, perteneciente a de la Secretaría de Hacienda.

Cabe recordar, que los recursos que se dejan de percibir por los delitos de la venta de licor y cigarrillo ilegal, son dineros que no llegan al departamento para programas sociales, infraestructura educativa, deportiva y de salud, entre otros.