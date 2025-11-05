Petro confirmó captura de 9 militares implicados en caso de homicidio en Batallón de Antioquia

Un nuevo hecho que implica a la Fuerza Pública fue revelado por el presidente Gustavo Petro.

Según reveló en su cuenta de X, se trata de la captura de nueve militares que estarían implicados en un caso de homicidio, tortura y desaparición forzada de un hombre identificado como Esneider Flórez Manco.

Las investigaciones preliminares indican que el civil se encontraba merodeando la base militar y fue interceptado por los militares quienes, presuntamente, por un exceso de uso de la fuerza, le causaron la muerte.

El cuerpo de la víctima fue encontrado 22 días después en las instalaciones militares y ya fue entregado a Medicina Legal.