Fueron liberados los dos soldados que estaban secuestrados en La Macarena, Meta / EGT

Tras más de 30 horas de secuestro, los soldados profesionales Edgar Mina y Ángel González recuperaron su libertad en una zona rural del departamento del Meta, según confirmaron fuentes del Ejército Nacional.

Los uniformados fueron abandonados entre San Juan de Lozada y Getsemaní, áreas cercanas al lugar donde se desarrollan los diálogos con las disidencias de las Farc del bloque Jorge Suárez Briceño, comandadas por alias ‘Calarcá’.

La entrega se habría realizado a través de un sacerdote de la región católica, mientras tropas del Ejército ejecutaban un operativo para garantizar su rescate seguro.

De acuerdo con las autoridades, el secuestro ocurrió luego de una extracción aérea de una mujer capturada y de funcionarios del CTI, hecho que provocó la reacción violenta de un grupo de aproximadamente 400 personas.

Según el Ejército, esa multitud habría sido instrumentalizada por las disidencias, que obligaron a los militares a vestir de civil antes de llevárselos hacia una zona desconocida en el departamento de Meta.

Aunque el Ministerio de Defensa celebra la liberación de Mina y González, aún permanecen siete uniformados secuestrados: los soldados Jeison Javier García, Brayan Stiven Ruiz, Juan David Buitrón y Jamerson Adrián Guacheta, junto con los patrulleros de la Policía Franque Stey Hoyos, Yordin Fabián Pérez y el auxiliar José Larrahondo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que las operaciones militares continúan activas en la región.