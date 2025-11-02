Orden Público

Nuevas ordenes del comandante de las FFMM a las tropas: “Los atentados nos exigen mantener el temple”

Las ordenes se dan tras los recientes atentados que se han presentado a nivel nacional.

Comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides

Colombia

Bajo el principio de que “proteger a la población es fortalecer la Nación”, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides emitió una directriz a sus unidades en todo el país para reforzar las operaciones de seguridad y la protección de la población civil, tras los recientes ataques criminales registrados en diferentes regiones del territorio nacional.

Destacó que los hechos violentos contra civiles y contra las propias unidades militares exigen mantener “el temple, la cohesión y la superioridad moral” de la institución.

Asimismo, habló de la necesidad de fortalecer las operaciones militares, intensificar la acción unificada y perfeccionar los procedimientos tácticos de las Fuerzas para garantizar la seguridad y la estabilidad nacional.

“Toda acción criminal que atente contra la población o contra nuestras unidades no debe quedar impune. Los responsables deben ser puestos a disposición de la justicia”, afirmó.

Como parte de la nueva instrucción, el Comando General impartió cuatro órdenes principales a sus comandantes:

  1. Fortalecer la protección de la población civil, integrando medidas preventivas en todas las operaciones militares, con respeto al no combatiente.
  2. Incrementar la presencia y el control territorial, impidiendo la acción de grupos armados ilegales y consolidando entornos seguros que faciliten el restablecimiento de la gobernabilidad.
  3. Ampliar la coordinación interinstitucional, articulando esfuerzos con la Policía Nacional, entidades del Estado y autoridades locales para prevenir afectaciones y proteger infraestructuras críticas.
  4. Perfeccionar los procedimientos de seguridad operacional, reforzando las medidas de autoprotección, control y vigilancia en todas las unidades.

El almirante Cubides concluye con un mensaje de motivación a los soldados, marinos y aviadores del país:

“La guerra moderna exige inteligencia, disciplina, innovación y moral. Cada acción nuestra debe reflejar respeto por la vida, compromiso con la Nación y decisión para vencer. Cuando protegemos a la población, preservamos el honor militar y la grandeza de Colombia”.

