Autoridades investigan muerte de un hombre cerca a una estación de Transmilenio durante Halloween. Foto tomada de: Redes sociales

Según información preliminar, se trataría de un hombre de 32 años perdió la vida en inmediaciones de la estación Marly.

De acuerdo con la versión de los allegados a la víctima identificado como Elkin Santiago Triviño dada a medios de comunicación, el hombre se encontraba esperando transporte público cuando, en cuestión de minutos, salió y volvió a ingresar a la estación.

Al regresar de la estación, se desplomó en los brazos de su esposa, quien al levantarle la camisa se percató de una herida en el pecho causada por un arma cortopunzante.

La mujer intento auxiliarlo, sin embargo, a pesar de los intentos por salvarlo, el joven falleció de inmediato en el lugar.

También le puede interesar: Tragedia en rodada Halloween en Sucre: tres muertos y siete heridos tras choque frontal

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades están investigando este caso que se registró la noche del 31 de octubre para así esclarecer las causas del ataque. La investigación correspondiente la adelanta el CTI.

Le puede interesar: En Neiva, puente festivo de Halloween, enmarcado por las riñas