Protestas en Bosa complican la movilidad en Bogotá: más de 14 mil afectados

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este miércoles 5 de noviembre, habitantes de la localidad de Bosa en el sur de Bogotá bloquearon la Avenida Guayacanes con calle 59C Sur en ambos sentidos de la vía y generan afectación en la movilidad.

De acuerdo con los ciudadanos, realizaron este plantón en contra del incumplimiento por parte de la Secretaría de Movilidad y Transmilenio al parecer por no implementar reductores de velocidad en la vía para evitar siniestros viales.

De acuerdo, con Transmilenio las rutas zonales afectadas son: A532, 111, 166, 593, T62, A535, P7, P44 y L532 y las rutas alimentadoras 9-2 Metrovivienda y 9-5 Av. Tintal, mantienen desvíos en el punto.

Son más de 14.172 usuarios afectados por los bloqueos.

De acuerdo con las autoridades, se pueden tomar las siguientes rutas alternas: la Avenida Villavicencio y la Avenida Bosa.