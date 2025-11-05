Cierre permanente en conectante de la av. Calle 80 con Carrera 68 por obras de TransMilenio

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre permanente de la conectante sentido oriente a norte de la avenida Calle 80 con avenida Carrera 68 en el occidente de Bogotá.

Esta novedad se debe al desarrollo de las obras de construcción de la Troncal de TransMilenio por la avenida Carrera 68. De acuerdo con la entidad, el cierre se prolongará por unos dos meses, prácticamente lo que resta de año.

Estas actividades hacen parte del Grupo 7 en cumplimiento del Contrato IDU-351-2020 e iniciaron durante la noche del martes 4 de octubre.

Conductores deberán tomar tres orejas para conectar con la Carrera 68

El Plan de Manejo Tránsito dispuesto por la Secretaría de Movilidad para facilitar la ejecución de las obras y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía contempla que los conductores tomen tres orejas para empalmar con la av. Carrera 68 al norte, tal como muestra la imagen:

Tránsito de vehículos particulares:

Quienes transiten la avenida calle 80 en sentido oriente - occidente y deseen tomar la avenida carrera 68 al norte, deberán continuar por la avenida calle 80 al occidente para tomar tres orejas en sentidos: oriente - sur, oreja norte - oriente y occidente - norte.

En cuanto al paso peatonal los andenes y la infraestructura existente para estos actores y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación: los peatones y ciclistas continuarán transitando normalmente por infraestructura destinada para tal fin.

Otros cierres en la av. Carrera 68

Además de los múltiples desvíos sobre la av. Carrera 68 por las obras de la nueva troncal de TransMilenio, en los últimos dos meses las autoridades han anunciado dos cierres en este corredor vial.

Desde el 10 de septiembre hay cierre total en la calzada rápida oriental de la avenida en sentido sur–norte entre las calles 23 y 18 Sur . Se espera que esta novedad se prolongue por unos tres meses.

Por otro lado, la calzada rápida de la Carrera 68 en la intersección con la av. Primero de Mayo, en sentido norte a sur, cerró hace una semana. Esto se debe a obras de la Primera Línea del Metro y se prolongará por unos tres meses.

¿Cómo va y cuándo se entregará la troncal de TransMilenio en la carrera 68?

A corte de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, indicaron que la troncal completa lleva un 70% de ejecución.

Esta obra debía ser entregada en 2026, pero ahora su entrega está programada para 2027.

Justamente, la semana pasada, el alcalde Galán, Molano, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz entregaron el nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, una obra que forma parte del grupo 5 de la troncal de TransMilenio por la 68.

Sobre el avance de las obras en este sector, Galán resaltó que “con la habilitación de este grupo de TransMilenio de la 68, Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel”.