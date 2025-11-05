“Luis Díaz es mejor que Vinícius Jr”: El Pulso del Fútbol

No paran de llegar las reacciones a la más reciente presentación de Luis Díaz en la Champions League. Aunque el atacante colombiano brilló con un doblete anotado en poco más de media hora de partido, instantes después fue expulsado por una entrada desde atrás contra Achraf Hakimi.

“Luis Díaz es mejor que Vinícius Jr”

Más allá de la polémica roja, Lucho recibió un sinfín de felicitaciones y halagos del planeta fútbol. No es para menos, brilló como nunca en la casa del vigente campeón de la Champions. Incluso, en ‘El Pulso del Fútbol’, el periodista Steven Arce aseveró que se tipo de presentaciones evidencia que Díaz es mejor futbolista que Vinícius Jr, estrella brasileña del Real Madrid.

“Decimos verdades sobre Luis Díaz, acá nadie le está lambiendo a nadie. El señor lleva nueve goles esta temporada y le marcó no al Fenerbahce o al Aston Villa, le marcó al vigente campeón de la Champions y le pintó la cara en su estadio. Ayer hizo ver con un amateur a Marquinhos, uno de los mejores defensas del mundo. Acá no estamos inventando nada... Como ya lo dije, Luis Díaz mejor que Vinícius”, sentenció tajantemente.

Para Arce, el problema es que “al colombiano le da rasquiña reconocerle al colombiano” y por tal motivo muchos creen que Lucho es un jugador talentoso, pero no al nivel de los mejores del mundo. Declaración que César Augusto Londoño apoyó: “El canibalismo criollo es espantoso”.

Ahora bien, César no estuvo de acuerdo con la comparación que hizo Steven sobre Díaz y Vinícius, argumentando que “los goles pesan mucho y somos colombianos. ¿En el mercado quién vale más hoy?“.

Pero Arce se mantuvo firme en su apreciación: “No es folclorismo. La temporada comenzó con un Luis Díaz haciendo hoy el doble de goles que Vinícius. El brasileño tiene 5 y el seño Díaz tiene el doble en un equipo muy importante como el Bayern”

