Luis Díaz envió un mensaje a Achraf Hakimi tras ocasionarle una lesión en Liga de Campeones

El colombiano también reconoció el esfuerzo de sus compañeros en el triunfo 1-2 sobre el PSG.

Luis Díaz justo antes de ocasionarle una lesión a Achraf Hakimi. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images)

Luis Díaz, gran figura en el triunfo del Bayern Múnich 1-2 sobre el PSG por la fecha 4 de la Liga de Campeones, publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, haciendo una reflexión sobre lo que fue ese partidazo en El Parque de Los Príncipes.

El colombiano, después de marcar un doblete en 32 minutos, se marchó expulsado tras una dura entrada que le ocasionó una lesión al lateral marroquí Achraf Hakimi.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, publicó el guajiro en su red social.

La acción ha generado bastante controversia. Mientras que desde Francia señalan duramente al guajiro; su técnico, Vincent Kompany, y el goleador del Bayern Múnich, Harry Kane, lo defienden, asegurando que no fue una situación intencional y que pudo haber sido manejada de otra forma.

Hakimi estaría un poco más de un mes fuera de las canchas tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo derecho. El marroquí será baja en su club y también con su selección, ya clasificada al Mundial del 2026.

Grandes números en la temporada

Con este doblete, Luis Díaz completo 10 anotaciones y cinco asistencias en la presente temporada. El guajiro ha disputado los 16 partidos del Bayern Múnich en la campaña, para un registro de casi una participación de gol por cada juego del equipo.

