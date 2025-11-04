AITANA conquista España: “SUPERESTRELLA” es #1 en Spotify y “CUARTO AZUL” logra Doble Platino

El fenómeno musical de AITANA continúa imparable. Su más reciente sencillo, “SUPERESTRELLA”, ha alcanzado el número 1 en Spotify España, mientras que su álbum “CUARTO AZUL” celebra la certificación de Doble Disco de Platino.

Dos logros que consolidan a la artista como una de las voces más influyentes del pop en español.

Lanzado en mayo, “CUARTO AZUL” ha conectado profundamente con el público, marcando una etapa de evolución artística para AITANA. El álbum no solo ha superado cifras récord en ventas y reproducciones, sino que también ha definido un sonido propio, con una estética internacional que la posiciona como referente de la nueva generación musical.

También puede leer: Monsieur Periné se une al primer festival colombiano por la discapacidad

Por su parte, “SUPERESTRELLA” ha vivido un ascenso orgánico en plataformas digitales. En las últimas semanas, el tema se ha convertido en tendencia en TikTok, acumulando más de 500 millones de reproducciones y siendo utilizado por miles de creadores de contenido. Este impulso viral ha llevado la canción al primer lugar en Spotify, meses después de su lanzamiento, un fenómeno poco común en la industria musical.

El éxito de “SUPERESTRELLA” demuestra la capacidad de AITANA para conectar con audiencias diversas y generar conversación en redes sociales. Fans, influencers y celebridades han adoptado el fragmento más icónico del tema para sus videos, convirtiéndolo en uno de los sonidos más populares del momento.

Con estos logros, AITANA reafirma su posición como una superestrella del pop contemporáneo. Su impacto trasciende las listas de éxitos y se consolida como un fenómeno cultural que sigue creciendo.