ELA TAUBERT conquista Centroamérica con su gira ‘Preguntas a las 11:11 Tour’

La estrella Colombiana, del pop latino ELA TAUBERT sigue brillando en su gira internacional ‘Preguntas a las 11:11 Tour’, con dos presentaciones memorables en Centroamérica.

El viernes 30 de octubre, la cantautora colombiana deslumbró en la Plaza Forum Majadas de Guatemala ante un público que llenó el recinto.

Al día siguiente, el sábado 1 de noviembre, logró sold out en el histórico Teatro Nacional de San José, Costa Rica, reafirmando su conexión con los fans y su creciente impacto global.

ELA TAUBERT 2 CORTESIA UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA Ampliar

ELA interpretó los temas más queridos de su álbum debut, incluyendo “¿Cómo Es Que Tú?”, “¿Te Imaginas?”, “¿Para Qué?” y “¿Es En Serio?”, producido por el legendario Max Martin. También emocionó con “¿Quién Soy Para Juzgar?”, “¿Trato Hecho?” y su colaboración con Jay Wheeler, “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)”. El cierre con “¿Cómo Pasó?” fue apoteósico, dejando al público cantando a todo pulmón.

La gira ha tenido paradas con entradas agotadas en Puerto Rico, Madrid y Ciudad de México, y ahora se prepara para su etapa en Estados Unidos, que inicia el 23 de noviembre en el Fonda Theatre de Los Ángeles. Patrocinada por Toyota, esta fase incluirá ciudades como Houston, Nueva York, Orlando y Miami.

ELA TAUBERT 3 CORTESIA UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA Ampliar

ELA TAUBERT, ganadora del Latin GRAMMY®, demuestra que su propuesta artística conecta profundamente con una audiencia diversa. Su autenticidad, letras emotivas y energía en vivo la posicionan como una de las promesas más sólidas del pop latino actual.