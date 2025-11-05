EMCALI adelanta estudios para proyecto de alumbrado público

El alumbrado público es un tema que volvió a estar en la agenda de los caleños, primero porque faltan dos meses para que finalice el contrato con las empresas encargadas de la renovación del 30% del alumbrado público y segundo porque una veeduría ciudadana está denunciando que la EMCALI pretende entregar un contrato a 15 o 20 años sin licitación y sin estudios previos. La gerencia de Energía respondió a estos cuestionamientos y comentó cuales son los avances del proyecto de alumbrado público.

Angello Vásquez representante de la Veeduría Ciudadana de Santiago de Cali, hizo una denuncia a través de un comunicado donde anuncia que la hará formalmente ante los entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía, refiriendo presuntas irregularidades dentro de EMCALI.

“Se tiene conocimiento a través de una parte investigativa que se quiere, privatizar el alumbrado, privatizar entre comillas, sin una licitación y sin un control ciudadano a familias políticas tradicionales con un contrato millonario de aproximadamente 15 a 20 años afectando pues el patrimonio de la ciudad”, dijo el abobado y veedor.

Según Vásquez hay un “aliado estratégico” a quien se le daría el contrato “sin un proceso de licitación pública, sin estudios técnicos o jurídicos conocidos sin la participación de veedores ciudadanas”

Entre tanto, el gerente de Energía de EMCALI José Insuasti, respondiendo a estos cuestionamientos aseguró que el proyecto de alumbrado público está siendo evaluado y construido de la mejor manera que convenga a los caleños y que dé continuidad con el trabajo que se ha hecho hasta el momento en esta administración. También aseguró que no se descarta un modelo a largo plazo.

Según informó el gerente, en el último año se ha renovado el 30% del alumbrado público con 55 mil luminarias nuevas, lo cual constituye un avance superior al 600% comparado con otros años, además de la mejora en respuesta a los requerimientos de la comunidad.

Lo ideal con el modelo que se apruebe en los próximos meses para el alumbrado, es que continue el proceso en el 2026. Las empresas que hasta el momento han hecho la renovación terminan contrato el 31 de diciembre del 2025.

“Queremos ir más allá de este 30% y evidentemente responder a la necesidad real de la ciudad y por eso en coordinación con la UAES, decidimos contratar la actualización del plan maestro para alumbrado público.

Decidimos contratar eh la actualización y desarrollo de un estudio técnico de referencia y de un modelo jurídico que nos permita revisar alternativas bajo las cuales se logre hacer ese otro 70% de modernización. Y no solamente cambiando la luminaria, sino cambiando transformadores, postes, teleceldas telegestionadas y todo el proceso”, detalló José Insuasti.

Con una asesoría de un consultor están en el proceso de definición técnica, jurídica, y financiera, lo cual se dará a conocer a los caleños cuando esté diseñado y listo.

“Estamos precisamente en ese proceso de revisión de productos, de modelo, con el que se definirá qué va a pasar a partir del primero de enero”, agregó el gerente.

En cuanto a la denuncia publicada por la veeduría ciudadana, el gerente de Energía de EMCALI respondió, que están trabajando en alternativas de modelo y que no se descarta uno de largo plazo.

“Estamos pensando en todas las alternativas y seguramente un contrato de largo plazo está dentro de la evaluación, seguramente un contrato de menor plazo también está dentro de la evaluación. Mejor dicho, aquí lo importante, es que este proceso se encuentra en una fase de evaluación y definición de alternativas”.

Concluyó Insuasti con que, cuando el proyecto esté listo se dará a conocer a la ciudadanía y tendrá el acompañamiento de los entes de control.