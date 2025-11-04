No más retos en Cali que pongan en riesgo la vida

La muerte de María José Ardila al tratar de cumplir un reto en el consumo de varios tragos de licor en una discoteca todavía toca el corazón de los caleños y está creando conciencia, no solo en la ciudadanía sino en los establecimientos.

Por ello, Manuel Pineda representante de Asobares en el Valle del Cauca aseguró que se adelantará una campaña para eliminar este tipo de retos que ponen en riesgo la vida por más virales que sean.

“Nos estamos comprometiendo a promover que no hayan más este tipo de actividades que impulsan los excesos, tanto de alcohol como de comida, cualquier tipo de exceso no es bueno y nosotros nos estamos comprometiendo a hacer el llamado a todos los establecimientos para que cancelen todas estas actividades, todos estos tipos de retos que no importa que sean virales, que los cancelen”, dijo Pineda.

Añadió que el gremio debe promover, por el contrario, un consumo responsable y por ello, en compañía de la Secretaría de Salud, intensificarán la campaña “Me voy de rumba y no me derrumbo”.

“Vamos a promover las 8C para que las personas se preparen cuando vayan a salir a cualquier establecimiento”:

1. Consistencia: tomar un solo licor.

2. Conductor elegido: no manejar en estado de embriaguez.

3. Compañía: estar con personas de confianza.

4. Cantidad: saber beber la cantidad y tiempo indicado.

5. Calidad: verificar la calidad del licor que se consume.

6. Conflicto: promover la sana convivencia y la reducción del conflicto.

7. Condón: utilizar preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

8. Comida: comer antes, durante y después de la ingesta de alcohol.

Adicionalmente, desde el gremio de Asobares, iniciará capacitaciones en primeros auxilios con los trabajadores de los establecimientos como meseros, bartenders y de logística para que tengan competencia en primeros auxilios ante cualquier situación que pueda pasar como un golpe, una cortada o como en el caso que se conoció con María José Ardila un desmayo o broncoaspiración. Además de brindar las condiciones para trasladar a la persona a un centro asistencial, en caso de ser necesario.