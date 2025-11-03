14 perros en precarias condiciones en Palmira, otro caso de maltrato animal

El caso se presentó el 26 marzo del 2024 en una vivienda en el barrio La Trinidad en el municipio de Palmira hasta donde llegó la policía gracias a la denuncia ciudadana.

En el lugar encontraron 14 perros criollos, en precarias condiciones de habitabilidad, sin alimento y muy delgados. Los uniformados observaron como una de las perras que había fallecido estaba siendo devorada por los demás.

La Fiscalía, a raíz del hallazgo y las pruebas recolectadas, le imputó el delito de maltrato animal al señor Eduardo Rodríguez Madriñán quien estaba a cargo de los caninos.

Los detalles fueron entregados por el fiscal del caso: “El 26 de marzo del año 2024, siendo aproximadamente las 11:30 horas, la comunidad alertó a las autoridades que al parecer se estaba presentando un caso de canibalismo animal, razón por la cual, uniformados de la Policía Ambiental de Palmira, se desplazaron hasta el referido lugar en donde hallaron 14 caninos de raza criolla, una de ellas estaba muerta, otros dos se encontraban en estado esquelético y desnutrición”, describió el fiscal.

Al encontrar pruebas suficientes se activó la ruta de maltrato animal con el programa de bienestar animal de la alcaldía de Palmira, se llevaron los animales, quienes recibieron atención veterinaria.

Según informó el fiscal, el señor Eduardo Rodríguez Madriñán, responsable de los animales, los mantenía confinados en condiciones precarias de higiene y sin alimento, lo cual generó el deterioro físico de tres de los perros, causando la muerte de uno de ellos.