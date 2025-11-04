Fiscalía inaugura moderno búnker en Cali: el más grande y tecnológico del país

Con más de 48 mil metros cuadrados, el nuevo búnker de la Fiscalía es el más grande del país.

El nuevo búnker de la Fiscalía General de la Nación en Cali, un edificio de 14 pisos ubicado sobre la carrera 10 con calle 13, frente al Palacio de Justicia, en el centro de la Capital del Valle, abrió sus puertas este martes 4 de noviembre de 2025, con la presencia de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Este modero edificio, concebido en el 2009 y cuya construcción se inició en el 2023, tiene una capacidad para 1.500 funcionarios, superando al actual el búnker de Bogotá.

La nueva sede de más de 48 mil metros cuadrados centraliza la atención de la Fiscalía en un solo punto, incluyendo los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) y Unidades de Reacción (URI).

Apuesta por la justicia

“Es muy bonito ver que se ha asumido este reto colectivo, y que seguramente va a significar para el centro de Cali una apuesta muy positiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos de sus habitantes, incluidos nosotros como sector justicia, quienes también habitamos este territorio y nos representamos en él” manifestó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Agrego que: “Con esta sede extendemos el alcance de nuestra misión y reafirmamos el compromiso de la Fiscalía General de la Nación con la justicia, la seguridad y el bienestar de las personas”.

“Es una apuesta en la labor de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación. Desde nuestro direccionamiento estratégico hemos adoptado un modelo de ejercicio de la acción penal más dinámico y focalizado que responde a los desafíos de una criminalidad que opera de diferentes maneras en diferentes regiones y territorios de Colombia”, sostuvo.

Diseño y tecnología

Destaco la fiscal Luz Adriana Camargo que el moderno edificio “combina diseño, tecnología, sostenibilidad y eficiencia operativa en el servicio al ciudadano. La estructura tiene 16 niveles, incluye 14 plantas, que integran espacios misionales, técnicos y de bienestar en un mismo complejo institucional”.

Además, la fiscal, dijo: “La sede cuenta con laboratorios forenses de última tecnología diseñados conforme a los estándares internacionales de calidad y de seguridad, entre ellos laboratorios de balística, de química, de arquitectura, ingeniería, topografía, exhumación e identificación humana, morfología, lofoscopia y criminalística”.