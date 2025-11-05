Capturan a alias ‘Carlitos’, de la banda ‘Los Caza Fincas’, otro implicado en secuestros en Montería

Montería

En un operativo ejecutado en la ciudad de Cartagena, el Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Montería logró la captura de alias “Carlitos”, identificado como un peligroso integrante de la organización delictiva “Los Caza Fincas”.

Este grupo, según las autoridades, se ha dedicado de manera sistemática al hurto en fincas y residencias, operando en una amplia zona que abarca los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y la región del Magdalena Medio.

La detención de este individuo representa un golpe significativo a una estructura criminal vinculada a más de veinte procesos investigativos por delitos como secuestro, hurto y homicidio.

Estaría implicado en sonados casos

Las investigaciones han podido establecer la participación directa de alias “Carlitos” en graves hechos delictivos que conmocionaron a la región. En primer lugar, fue identificado como uno de los responsables del secuestro extorsivo de Salim Haddad García, un reconocido ganadero y empresario de la ciudad de Montería, sucedido en el año 2022.

Asimismo, se logró establecer que este mismo sujeto habría participado activamente en el secuestro del abogado Juan Camilo Borja. Este último crimen ocurrió el 17 de septiembre de 2020 en el corregimiento Aguas Negras, donde los delincuentes, tras cometer el plagio, se apoderaron de un vehículo de alta gama y diversas joyas, exigiendo la suma de doscientos cincuenta millones de pesos para lograr su liberación.

Otro capturado por los mismos hechos

Precisamente, por su presunta implicación en estos mismos hechos victimizantes contra Salim Haddad García y Juan Camilo Borja, la Policía Nacional ya había reportado con anterioridad la captura de otro miembro activo de la misma estructura.

Se trata de Leider Manuel Arteaga Pérez, alias “Chirri”, quien fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario. Este individuo es sindicado formalmente de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, crímenes que, de acuerdo con los reportes, sembraron un palpable pánico entre los propietarios de fincas localizadas en el área metropolitana de Montería.

De acuerdo con el desarrollo de las pesquisas, entre los años 2021 y 2022, la banda delincuencial a la que pertenecían tanto “Carlitos” como “Chirri” ejecutaba un modus operandi particular. Su estrategia consistía en dedicarse inicialmente al hurto de fincas y, en el transcurso de estos asaltos, procedían a secuestrar a las víctimas por lapsos de varias horas.

El objetivo era claro: presionar hasta lograr la obtención de importantes sumas de dinero y elementos de alto valor. Su accionar criminal afectó de manera grave a varios corregimientos, entre los que se destacan El Sabanal, Aguas Negras y Garzones, en el municipio de Montería, además de impactar la zona rural del municipio de Chinú.

Comandados por alias Ternera

La organización “Los Caza Fincas”, a la que pertenecen los ahora capturados, operaba bajo el mando de un cabecilla identificado como alias “Ternera”, quien fue capturado en el año 2023.

Con la reciente detención de alias “Carlitos” en Cartagena, sumada a la previa de “Chirri” en el barrio Edmundo López de Montería –resultado de un operativo coordinado entre el Gaula y el Modelo de Servicio Orientado a las Personas y Territorios–, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Estas acciones evidencian un avance continuo en la consolidación de territorios seguros y en la lucha frontal que se libra contra la criminalidad organizada en la región.