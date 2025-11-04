Unisinú: currículo pionero en salud mental para jóvenes con pilotos de más de 1.100 estudiantes

Rueda de prensa liderada por María Fátima Bechara Castilla, rectora general, y Adriana Suárez de Lacouture, rectora de sede de Unisinú en Montería.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, la Universidad del Sinú está redefiniendo el paradigma educativo al integrar de forma estructurada la ciencia del bienestar en la formación de sus estudiantes.

En el corazón de esta transformación se encuentra el innovador Currículo de Florecimiento Humano, una propuesta educativa desarrollada en alianza con la Universidad de Harvard que integra los principios de la psicología positiva y la neurociencia como pilares fundamentales.

Este proyecto, que se espera implementar oficialmente en el segundo semestre de 2026, surge como respuesta a la creciente necesidad de dirigir esfuerzos hacia la prevención y atención oportuna de la salud mental en los jóvenes.

La iniciativa se enmarca dentro del programa Ciencia para La Paz, liderado por Andrea Ortega Bechara, vicerrectora de Innovación y Desarrollo de la institución.

Expertos de ambas universidades trabajaron de manera conjunta para articular, bajo los más altos estándares de rigor científico y metodológico, la salud mental positiva, el florecimiento humano y la construcción de paz.

Planes pilotos

Para evaluar su impacto de forma científica, más de 1.100 estudiantes de la universidad participaron en dos pilotos que incluyeron módulos enfocados en el manejo de relaciones, el autocontrol y el mindfulness, entre otras áreas.

Estas pruebas no solo demostraron la viabilidad del programa, sino que también evidenciaron la imperiosa necesidad de fortalecer las habilidades socioemocionales y la salud mental desde las aulas.

Los resultados de estas fases piloto fueron destacados, logrando una retención sobresaliente del 99,5%. Este alto nivel de compromiso por parte de los estudiantes subraya la relevancia y aceptación de la propuesta.

La rectora general de la Universidad del Sinú, Maria Fátima Bechara, enfatizó la visión detrás de este esfuerzo: “Creemos profundamente en el poder de la ciencia y la educación como motores de bienestar y transformación. Este proyecto se posiciona como la primera experiencia a nivel global en implementar un currículo de florecimiento humano. Nuestro propósito es que cada estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que aprenda a construir una vida plena, ética y comprometida con su entorno”.

Centro para la felicidad FLOW, el primero de su tipo en Colombia. Ampliar

Centro para la felicidad FLOW

El currículo no es una iniciativa aislada, sino la pieza central de un ecosistema más amplio de bienestar que la universidad ha estado construyendo. Entre estas iniciativas de alto impacto se destaca el centro para la felicidad FLOW, el primero de su tipo en Colombia.

Inaugurado en 2024 y concebido como un laboratorio vivencial, FLOW articula la excelencia académica, la sabiduría espiritual y el compromiso social para ofrecer un ambiente único para el autocuidado y la autorrealización. Su diseño vanguardista, basado en la neuro-bioarquitectura, lo convierte en un espacio pionero para la transformación personal.

Parque Ikigai

De manera paralela, el Parque Ikigai, actualmente en construcción, representa otra manifestación física de los principios que guían a la institución.

Diseñado bajo el concepto japonés de “razón de ser”, este espacio de 1.535 m2 en su etapa inicial contará con una infraestructura bioclimática que creará un microclima ideal para el desarrollo de la vida universitaria, fomentando la educación con propósito en entornos públicos sostenibles.

Otra iniciativa clave es Xplorate, un proyecto de investigación nacido en 2017 que ha permitido impactar a más de 23.500 jóvenes, fomentando su autoconocimiento y bienestar de forma transversal.

El mural de Kobra en la Universidad del Sinú (Unisinú) en Montería es una obra creada como parte de la conmemoración de los 50 años de la institución y del programa "Ciencia para la Paz" Ampliar

“Mural de la Paz”

El compromiso de la universidad con la paz y la transformación social también queda plasmado en su campus a través del “Mural de la Paz”, una obra de 27 metros de altura del reconocido artista Eduardo Kobra.

Esta pieza, la primera del artista en Colombia, rinde homenaje a los fundadores de la universidad, Elías Bechara Zainúm y Saray Castilla de Bechara, como promotores de la educación como herramienta para construir paz.

El despliegue oficial del Currículo de Florecimiento Humano aspira a ser un modelo replicable en otras instituciones de educación superior. Su diseño lo posiciona como una herramienta clave para la implementación de la Ley 2460 de 2025, que hace un llamado explícito a la prevención y atención de situaciones que afectan la salud mental en los entornos educativos.

Al integrar la evidencia científica con la aplicación práctica, la Universidad del Sinú consolida su liderazgo en investigación aplicada al bienestar.

“En la Universidad del Sinú continuaremos trabajando por ser una institución que lidera en Colombia la integración de la ciencia, la salud mental y la paz, para desarrollar experiencias transformadoras desde las aulas”, concluyó la rectora general.

De esta manera, la institución reafirma su papel como referente académico, comprometida con la formación de generaciones capaces de florecer no solo en su conocimiento, sino también en su propósito e impacto social.